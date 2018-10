Carragher drømmer om «the treble»: - Gode nok til å kjempe om det

Jamie Carragher har store forventninger til årets Liverpool-lag.

OSLO (Nettavisen): Onsdag denne uken gikk Liverpool på sitt andre tap for sesongen, da Napoli ble for sterke og vant 1-0 i Champions League-oppgjøret i støvellandet.

Etter en ellevill start på sesongen, med 19 av 21 mulige poeng i Premier League og en imponerende 3-2-seier over PSG i første Champions League-runde, har det dermed gått noe tråere for merseysiderne den siste tiden.

Ligacupen er allerede over for denne sesongen, etter 1-2-tapet hjemme for Chelsea, og nå blir også avansement fra Champions Leagues gruppe C garantert en brutal affære - med knalltøff motstand i PSG og Napoli, mens Røde Stjerne også vil være med på moroa.

Men de som måtte tro at Liverpool må velge mellom Premier League og Champions League denne sesongen, må tro om igjen. I hvert fall om vi skal tro den tidligere Liverpool-forsvareren Jamie Carragher.

Drøm om «the treble»

Han er hentet inn som fotballekspert i Viasat denne høsten, og i den anledning satte han seg ned med Nettavisen for en prat denne uken.

DRØMMER: Jamie Carragher mener Liverpool er gode nok til å kjempe på tre fronter denne sesongen.

Carragher var kritisk til Liverpools tap mot Napoli, og mente kampen avslørte at laget mangler en skikkelig midtbanesjef. Det er likevel ikke til hinder for at han tror Liverpool dette året er gode nok til å hente hjem både ligatittelen og Champions League-tittelen. Og han legger på en drøm om «The Treble» i samme slengen:

- Mener du at de kan kjempe på to fronter gjennom hele sesongen?

- Ja, det kan de. Det kan selvfølgelig bli vanskelig, for de har cupen i tillegg. Nå har de røket ut av ligacupen, men de har fortsatt FA-cupen å kjempe om. Og de kan helt klart kjempe i Champions League og i Premier League også, svarer Carragher til Nettavisen.

- Gjorde nesten det samme i fjor

Manchester United er det eneste laget i England som har stukket av med Premier League-, FA-cup og Champions League-tittelen i løpet av én og samme sesong. Det skjedde i 1999, da Ole Gunnar Solskjær, Henning Berg og Ronny Johnsen var en sentral del av laget.

Siden den gang har Barcelona (to ganger), Inter og Bayern München klart det samme.

Carragher forklarer nærmere hvorfor han tror årets Liverpool-utgave har et potensial det er lenge siden man har sett maken til i Merseyside.

- Sist sesong gjorde de jo nesten det samme. De kom til Champions League-finalen, og selv om de ikke kjempet om tittelen i ligaen, så kjempet de om en topp fire-plassering. Da må du fremdeles vinne kamper. Du må fremdeles gi 100 prosent, og du kan ikke forandre for mye på laget, for det du kjemper om er så viktig. Og jeg mener de er enda sterkere denne sesongen enn hva de var sist sesong, sier 40-åringen.

IKKE BEKYMRET: Robbie Keane tror Liverpool tar seg av Napoli på hjemmebane.

- Så de kan kjempe om flere titler. Det er jeg ikke i tvil om, legger han til.

Keane: - Ville ikke bekymret meg

TV 2s fotballekspert og tidligere Liverpool-spiller Robbie Keane tror heller ikke at fansen bør engste seg unødig for tittelmulighetene etter tapet for Napoli på onsdag.

- Jeg ville ikke bekymre meg, sa iren etter 0-1-tapet for italienerne.

- Når man møter disse lagene, spesielt de italienske, så forsvarer de seg svært, svært godt som en gruppe. De er vanskelige å bryte ned, som vi så med Liverpool. Det blir tøft for andre klubber også å møte dem. Men på hjemmebane tror jeg Liverpool slår disse lagene, fortsatte Keane.

- Ligatittelen rager høyest

Søndag venter et durabelig toppoppgjør i Beatles-byen, når ligaleder Manchester City kommer på besøk til Anfield. Begge de to klubbene har 19 poeng på sju kamper, og har sluppet inn tre mål i serien, men City har scoret seks flere mål enn Liverpool.

Skulle det bli hjemmeseier søndag ettermiddag, vil Napoli-tapet i midtuken allerede være glemt, tror Carragher.

For dersom Liverpool-fansen måtte velge mellom en Premier League-tittel og en Champions League-tittel, er ikke fotballeksperten i tvil om hva som ville blitt prioritert:

- Premier League, kommer det bombastisk fra den tidligere forsvarsspilleren, som figurerte både på venstre- og høyreback samt på midtstopperplass gjennom sine 17 år i Liverpool.

- De kom til Champions League-finalen i fjor, og har vunnet den fem ganger. Men det er så lenge siden de har vunnet tittelen, sukker Carragher.

Klubben har som kjent ennå ikke gått til topps i den hjemlige ligaen etter at Premier League ble opprettet i 1992. Sist gang seriepokalen ble hentet til Liverpool var i 1990. I 28 år har de ventet på et nytt «Championship-gull», som Liverpool-fansen fortsatt velger å kalle det.

- Nei, jeg tror ligaen henger høyest, ja. Jeg tror ikke du finner én person i Liverpool som ville foretrekke Champions League-tittelen fremfor Premier League-tittelen, sier Carragher.

Tror Salah vil bøtte inn

Men om klubben skal kjempe om både Champions League- og Premier League-gull, er det mange som mener at Liverpool er avhengige av at Mohamed Salah finner tilbake til fjorårets form. Da scoret han vanvittige 32 mål på 36 ligakamper, og 11 mål på 14 oppgjør i Champions League.

Så langt står egypteren med tre mål på sju kamper, og hans eneste scoring på snart halvannen måned kom da han pirket inn 3-0-målet mot Southampton for halvannen uke siden fra målstreken.

Heller ikke mot Napoli på onsdag klarte Salah å nå opp til nivået han besatte i store deler av fjorårssesongen.

Jamie Carragher er imidlertid ikke bekymret for 26-åringens målform.

- Han har jo scoret tre mål. Han er fortsatt farlig, han har fortsatt farten sin, og han skaper fortsatt sjansene.

- Men det er noe som mangler?

- Nja...

40-åringen drar på det.

FINNER IKKE FJORÅRSFORMEN: Mohamed Salah har ikke fått alt til å stemme i Liverpool-drakta denne høsten. Her fra kampen mot Napoli på onsdag.

- Han scorer ikke like mye som i andre halvdel av sist sesong. Så ok, kanskje han har mistet noe av selvtilliten foran mål. Men det er vanskelig for en manager å si: «Du skal score.» Det vet Salah. Selvtilliten vil komme tilbake. Han skaper fortsatt flest sjanser i Premier League. Det betyr at han tar løpene, han kommer seg fortsatt inn i boksen.

Bekymret over balltap

I stedet er det de defensive bidragene som Carragher mener skaper grunn til bekymring.

- Han har vært litt «sloppy» med ballen på midtbanen. Hans balltap førte til PSG-scoring imot i forrige Champions Legaue-kamp, og Eden Hazard scoret nesten for Chelsea sist helg. Jeg tror det skuffer Klopp mer, det som skjer midt på banen, hevder Carragher.

At målene vil renne inn, er han ikke i tvil om.

- Hvis Salah scorer 25 mål i år, har han hatt en flott sesong.

- Scorer han 25 mål?

- Jeg tror han vil klare det.

