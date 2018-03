Carragher suspenderes sesongen ut

Jamie Carragher får ikke jobbe som Sky Sports-ekspert resten av denne sesongen. Han spyttet mot en bil etter Manchester United – Liverpool sist helg.

Carragher ble filmet da han spyttet mot en 14 år gammel United-fan og hennes far. Partene satt i hver sin bil.

Les også: Viasat tar Carragher av skjermen

Faren skal ha terget opp Carragher i en bilkø etter Liverpools 1-2-tap mot United på Old Trafford.

Carragher har gjentatte ganger beklaget sin oppførsel.

– Det var helt uakseptabelt fra min side. Jeg har personlig sagt unnskyld til hele familien. Jeg ble terget tre-fire ganger langs motorveien og mistet hodet, skrev Carragher på Twitter tidligere denne uka.

Som et svar på hendelsen, har Visat valgt å ikke benytte seg av Carragher som ekspert til sine Champions League-sendinger denne uken.

- Han jobber ikke under denne Champions League-runden, sier Anne Tufte, sportssjef for MTG-gruppen i Norge, til Nettavisen.

Totally out of order & Ive apologised personally to all the family this evening. I was goaded 3/4 times along the motorway while being filmed & lost my rag. No excuse apologies. https://t.co/ofrNfiwhYH