Cech forstår Arsenal-fansens frustrasjon

Arsenals keeper Petr Cech sier han kan forstå hvorfor Arsenal-fansen vendte laget ryggen i torsdagens seriekamp mot Manchester City.

Bernardo Silva, David Silva og Leroy Sane sørget for nok en 3-0-seier for Manchester City over Arsenal torsdag, bare dager etter at City slo Arsenal med samme sifre i ligacupfinalen på Wembley.

Under torsdagens kamp buet de få publikummerne som hadde møtt opp, og de ga høylytt uttrykk for at spillerne ikke fortjente å spille i Arsenal-drakten.

Arsenals tsjekkiske keeper Petr Cech sier han kan forstå sinnet som blir rettet mot spillerne.

– Jeg kan forstå frustrasjonen til fansen. Man ønsker å gjøre det bra, men ligger under med tre mål til pause. Slik blir man ikke fornøyd av. Alle har rett til å uttrykke sine følelser, og dette er måten fotballfans får utløp for sine følelser. I annen omgang var vi bedre, men da var skaden allerede skjedd, sier Cech.

Torsdagens tap gjør at Arsenal ligger ti poeng bak en topp fire-plass og hele 30 poeng bak serieleder City. Dermed ser klubben ut til å gå glipp av mesterligaspill for andre år på rad.

Med sju tap på 13 kamper i alle turneringer i 2018 er det mange som mener Wengers framtid i klubben henger i en tynn tråd etter 22 år i klubben.

