Chelsea maktet ikke å overliste Everton på hjemmebane

Owen Hargreaves hyller Marco Silvas taktiske valg.

CHELSEA - EVERTON: 0-0

Den målløse Premier League-kampen mellom Chelsea og Everton søndag var preget av knallharde taklinger og gule mange kort. Flere eksperter mente noen av kortene burde vært røde.

Den tidligere Manchester United-spilleren, Owen Hargreaves, mente blant annet at Jorginho burde vært sendt rett i garderoben etter en skikkelig grisetakling på Gylfi Sigurdsson.

- Det er et rødt kort. Du ser tydelig at begge føttene hans letter idet han går inn i taklingen. Når man takler hensynsløst på den måten burde man bli utvist, sa Owen Hargreaves fra TV 2-studioet.

Sigurdsson lå nede i flere minutter med store smerte, etter den stygge taklingen. Islendingen kom seg opp til slutt, men måtte byttes ut etter 75 minutter.

Det ble utdelt sju gule kort iløpet av søndagens batalje, mellom Chelsea og Everton. Chelsea ligger på 3.-plass i Premier League for øyeblikket, med 28 poeng. Everton ligger på en 9.-plass, med 19 poeng.

Uavgjortresultatet gjør at Chelsea fremdeles er ubeseiret i årets sesong. Chelsea-manager Maurizio Sarri ble med det den første manageren som går tolv kamper uten tap i sin første Premier League-sesong.

Hyllet Silvas grep

Hargreaves var også kvikk til å hylle Everton-manageren, Marco Silva, for å ha lagt en mesterplan mot Maurizio Sarris mannskap. Det viktigste grepet han foretok seg var å hindre midtbanegeneralen, Jorginho, i styre kampen.

TIDLIGERE UNITED-SPILLER: Owen Hargreaves.

- Everton-manager, Marco Silva, har handlet helt rett i dag. Han har tatt Jorginho ut av kampen. Han pleier alltid å styre kampene, men du ser Silva bevisst har bedt spillerne sine om å markere ham, sa Hargreaves entusiastisk.

Erik Thorstvedt var enig med kompanjongen i TV 2-studioet og fikk frem statistikken som viste at Hargreaves ord var sanne.

Den viste at Jorginho hadde sentret 37 pasninger iløpet av den første omgangen, som var lite i forhold til David Luiz' 77 pasninger.

Mesterlig av Pickford

Det var Everton som kom til den første store sjansen mot Chelsea, på Stamford Bridge. Bortelaget hadde slått en corner inn mot Chelsea-boksen, som ble headet ut mot 16-meteren. Der ventet Bernard, som brukte et touch før han dundret ballen avgårde. Til Maurizio Sarris lettelse gikk ballen like tilside for venstre kryss.

Den andre stor muligheten var det Marcos Alonso som stod for. Spanjolen lurte seg fra på bakerste stolpe på en Chelsea-dødball. Da han fikk innlegget klinket venstrebacken til på helvolley, rett mot lengste kryss.

Everton-keeper, Jordan Pickford, viste hva han var lagd av da han fikk fingertuppene på det herlige skuddet, og avverget Chelsea-ledelse.

Hazard tilbake

Eden Hazard var tilbake i startoppstillingen og prøvde seg på en frekk avslutning kvarteret før slutt. Forsøket endte derimot like utenfor det lengste hjørnet til Pickford. Det samme gjorde Willians førsøk tidligere i oppgjøret.

De fremmøtte har sett langt artigere oppgjør på Stamford Bridge og måtte til slutt ta til takke med 0-0. Tilsvarende oppgjør på Goodison Park endte med samme resultat.

