Chelsea og Morata slo tilbake mot Crystal Palace

Chelsea klatret opp til andreplass i Premier League etter seier over Crystal Palace på Stamford Bridge.

CHELSEA - CRYSTAL PALACE 3-1:

Alvaro Morata ble kampens store spiller da han scoret to av målene til hjemmelaget som til slutt vant 3-1 over Crystal Palace søndag kveld.

Spanjolen sendte Chelsea opp i ledelsen i midten av førsteomgang, men gjestene slo tilbake med en tidlig scoring av Andros Townsend etter hvilen.

Hjemmelaget beholdt imidlertid roen og slo tilbake med scoringer av både Morata og Pedro. Dermed sikret de seg tre nye poeng og ligger nå på andreplass i Premier League bak serieleder Manchester City som vant overbevisende mot Southampton tidligere søndag.

Fortvilet Morata: - Ikke perfekt



Selv om det ble to scoringer på Chelseas spanske spiss, var han kun mellomfornøyd etter kampen. Årsaken var en misbrukt mulighet alene med keeper i sluttminuttene.

- Jeg kunne ha scoret hat-trick så det var ikke en perfekt dag, men vi tar med oss de tre poengene. Det er det viktigste for oss. Vi kommer til å kjempe til siste slutt for Premier League-trofeet, sier Morata til Sky Sports etter kampen.

- Vi spilte bra i dag. Jeg tenker mye på hat-tricket, men jeg forbedrer meg og ønsker å hjelpe laget med å vinne, forteller tomålsscoreren.

Scoret etter jevn start

Det var lenge en jevnspilt førsteomgang på Stamford Bridge hvor Chelsea trillet mye ball, men slet med å komme seg til klare sjanser.

Faktisk var det gjestene som først skapte det som lignet på en mulighet etter 20 minutter da Wilfried Zaha fant lagkamerat Max Meyer med en lur pasning fra venstrekanten. Tyskerens avslutning fra utsiden av sekstenmeteren var imidlertid svak og gikk over mål.

Chelsea hevet seg noe de siste 15 minuttene av omgangen og etter en halvtime spill kunne hjemmelaget juble for scoring.

På omgangens første og eneste skudd på mål satte Morata inn 1-0 for de blåkledde etter at han mottok ballen av Pedro og kriget ballen over streken.

Chelsea slo tilbake etter utligning

Etter hvilen ble det ny spenning i kampen da Crystal Palace sikret seg en rask utligning da Townsend ble spilt fri alene med keeper. Den tidligere Tottenham- og Newcastle-spilleren tok selvkritikk for egne prestasjoner i årets sesong før oppgjøret, men leverte varene da han satte inn 1-1 for gjestene mot Chelsea.

Hjemmelaget svarte etter hvert med å sette innpå stjernespiller Eden Hazard og det tok ikke lang tid før belgieren var involvert i en ny scoring.

Etter 64 minutter tok nemlig Hazard et frispark som endte opp hos Morata banket inn sitt andre mål for kvelden.

Chelsea fortatte å styre kampen og fem minutter senere fant Marcos Alonso lagkamerat Pedro med en god pasning, før sistnevnte enkelt satte inn 3-1 til de blåkledde.

Crystal Palace skapte et par muligheter mot slutten av kampen, men var ikke i stand til å slå tilbake mot Chelsea som til slutt vant 3-1.

Mest sett siste uken