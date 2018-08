Chelsea slo Arsenal i femmålsthrilleren

Unai Emery ble hånet av Chelsea-fansen. Hevnen ble bare nesten søt.

CHELSEA - ARSENAL 3-2:

To lag med nye managere siden sist sesong møttes på Stamford Bridge lørdag kveld.

Mens Maurizio Sarri og Chelsea fikk en drømmestart sist helg, med 3-0-seier i borteoppgjøret mot Huddersfield, ble det vanskeligere for Unai Emery og Arsenal - som hjemme på Emirates Stadium gikk på et 0-2-tap for Manchester City.

Og lørdag fikk ikke Arsenal det mye enklere mot et Chelsea-lag som viste at de for alvor vil utfordre de andre topplagene i kampen om Premier League-tittelen denne sesongen.

Etter en pangstart på kampen for vertene, med to mål før 20 minutter var passert, kom riktignok Arsenal tilbake med et herlig comeback før pause, og sørget for 2-2 da lagene tok en hvil i garderoben.

Men ni minutter før slutt sørget Marcos Alonso for at alle de tre poengene ble værende igjen i Chelsea, mens Arsenal står uten poeng etter sine to første kamper.

- Praktfullt angrep

Underholdningen på Stamford Bridge startet for alvor etter ni minutter.

Jorginho var arkitekten da han spilte gjennom Marcos Alonso på venstrekanten, og spanjolen øynet sin landsmann Pedro helt alene foran mål. 31-åringen avsluttet det nydelige angrepet med å plassere ballen i lengste hjørne med førstetouchet.

- Det er et praktfullt kontringsangrep, og det er Chelsea på sitt beste under Sarri, sa TV 2-ekspert Petter Myhre i pausen om vertenes første mål.

19 - Marcos Alonso has been directly involved in 19 Premier League goals since his Chelsea debut in September 2016 (13 goals, 6 assists); six more goals than any other defender. Gliding. pic.twitter.com/ThjQxSLskb — OptaJoe (@OptaJoe) August 18, 2018

Sarri ansatt for å gjøre Chelsea mer fintspillende. Emery ansatt for å gjøre Arsenal mer solide. En av de ligger bedre ann i løypa enn den andre... — Lars Sivertsen (@larssivertsen) August 18, 2018

Chelsea fortsatte å trykke på, og det virket som om gjestene var rystet av det tidlige målet. Men etter 20 minutter fikk Pierre-Emerick Aubameyang en vanvittig sjanse til å utligne for Arsenal.

Utrolig miss ble dobbelt straffet

Høyreback Héctor Bellerin var høyt oppe på banen og ble spilt gjennom på høyrekanten. Spanjolen tittet opp og slo en 45-graders pasning ut til Aubameyang, som egentlig ikke trengte å gjøre annet enn å bredside ballen i nærmest tomt bur.

Men fra åtte meter brente gaboneseren ballen over mål, og i det påfølgende angrepet straffet Chelsea missen ytterligere.

For César Azpilicueta slo en lang ball opp mot Alvaro Morata, som plutselig bare hadde Shkodran Mustafi mellom seg selv og Petr Cech i Arsenal-buret. Spissen som nærmest har sett ut til å være vaksinert mot å score i år, med kun ett seriemål for Chelsea i 2018, vendte bort Mustafi med en herlig dragning, og satte ballen iskaldt tilbake i korteste hjørne.

Dermed var det 2-0, og Chelsea-supporterne koste seg skikkelig i sin egen lekegrind.

«Wenger i forkledning?»

«Er du Wenger i forkledning?» sang hjemmefansen mot Unai Emery, og spilte på Arsenal-supporternes lenge uttrykte ønske om å skifte ut Arséne Wenger med nytt blod - et ønske som altså ble oppfylt i sommer, med ansettelsen av Emery.

Og Arsenal så virkelig ikke ut til å ha tatt steg fremover, ettersom de gang på gang slapp vertene til store sjanser.

- Det var hasardiøst forsvarsspill av Arsenal de første 25 minuttene, mente Petter Myhre i pausen.

MÅL IGJEN: Alvaro Morata scoret sitt andre mål i 2018 med 2-0-scoringen mot Arsenal.

Men så skjedde det noe på gressmatta i London. Ikke i et øyeblikk, men gradvis. Arsenal tok mer initiativ. Spilte seg farligere. Truet Chelsea-målet oftere.

En drøy halvtime var spilt da Henrikh Mkhitaryan fikk en like stor mulighet som den lagkompis Aubameyang hadde hatt tidligere i matchen, og på akkurat samme vis blåste armeneren ballen over mål.

To raske fra Arsenal

Det virket som om det var «den dagen» for gjestene, men de hadde altså etablert et trykk som Chelsea hadde vanskelig for å forsvare seg mot.

Og åtte minutter før pause gjorde Mkhitaryan opp for feilen bare noen minutter tidligere.

Arsenal stjal ballen fra en uoppmerksom Willian, og Alex Iwobi førte den med seg på venstre side ned mot dødlinja før han slo inn. En touch via en Chelsea-spiller sendte den tilbake til Mkhitaryan, som med et herlig skudd curlet den nedi keeper Kepas korteste hjørne.

Verdens dyreste keeper, hentet fra Athletic Bilbao før sesongen, fikk en hånd på ballen, men ikke nok til å hindre reduseringen.

REDUSERING: Henrikh Mkhitaryan skyter og sørger for ny spenning i kampen med sin 2-1-redusering.

Og bare fire minutter senere var opphentingen et faktum. Rollene var byttet om da Mkhitaryan, denne gangen på høyrekanten, fant Iwobi inne foran mål. Foran mål var nigerianeren iskald og satte ballen i nettet, og plutselig var det bortefansen som sto for stemningen på Stamford Bridge.

Som om ikke det var nok holdt Aubameyang på å gjøre 3-2 like før pause, men et rystet Chelsea slapp med skrekken da avslutningen gikk like utenfor.

Chelsea-dominans

Pausepraten så ut til å ha satt ny fyr i vertene, som gikk ut med friskt mot i andre omgang. N'Golo Kanté fikk en stor sjanse etter bare åtte minutter, men avslutningen gikk i blokka, uten at Chelsea ga fra seg initiativet av den grunn.

Det meste handlet nemlig om hjemmelaget utover i omgangen, og drøyt kvarteret før slutt fikk Chelsea frispark fra farlig hold. David Luiz prøvde seg med et skudd i nærmeste hjørne, men Cech var på plass og slo ballen vekk.

Kepa i Chelsea-buret kastet seg ut med livet som innsats da han stoppet en Arsenal-sjanse like etterpå, etter at han først hadde gitt en farlig retur, og det så ut som om kampen kunne vippe begge veier.

Den vippet i Chelseas favør.

Alonso avgjorde

For ni minutter før slutt var Marcos Alonso på rett sted til rett tid. Venstrebacken har blitt kritisert for sine defensive kvaliteter, men offensivt er det lite å utsette på spanjolen.

Innbytter Eden Hazard ble spilt fri på venstrekanten, og inne foran mål ventet Alonso, som fra fem meter satte inn den forløsende 3-2-scoringen til vertene.

Det var hans 14. mål i Chelsea-trøya siden debuten for snart to år siden, og et tydelig bevis på hvorfor en klubb som Real Madrid har siklet etter å hente 27-åringen tilbake til Santiago Bernabeu.

Flere mål ble det ikke, og dermed topper Chelsea tabellen med full pott etter to kamper, mens Arsenal befinner seg i motsatt ende - med null poeng etter to kamper.

