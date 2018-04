Chelsea slo Southampton etter å ha ligget under med to mål

Dommer Mike Dean må tåle kraftig kritikk etter å ha «oversett» stygg hendelse, da Chelsea snudde kampen.

SOUTHAMPTON - CHELSEA: 2-3

Laget som kjemper for Premier League-tilværelsen viste muskler mot Chelsea i første omgang. En kontring i verdensklasse endte med at Dusan Tadic scoret, noe som satt en skikkelig støkk i fjorårets Premier League-vinner.

Southampton doblet ledelsen tidlig i andre omgang, anført av Premier League-debutanten, Jan Bednarek, og det så ut til at Chelsea skulle tape sin femte kamp i løpet av sine siste ti kamper. Da entret Olivier Giroud banen.

Giroud og Chelsea reduserte etter 70 minutter, før Eden Hazard dunket inn utligningsmålet fem minutter senere. I det 78. minutt skulle resultatet ha endret seg helt, da Giroud igjen fant veien til nettmaskene. Dermed kunne Chelsea reise hjem til Stamford Bridge med tre poeng i bagasjen.

- Fra himmel til helvete for Southampton dette her. Dette er bekmørk for Mark Hughes, sa TV 2-programleder Jan-Henrik Børslid etter kampen i studioet.

- Prøver å skade Long

Rett før pause forekom det en stygg hendelse, hvor Marcos Alonso stemplet Shane Long på baksiden i leggen med vilje. Dommer Mike Dean var godt oppe i situasjonen, men så ikke ut til å ha fått med seg stemplingen.

Sky Sport skriver at den gamle Southampton-legenden, Matt Le Tissier mener det var et soleklart rødt kort til den spanske ving-backen.

- Jeg forstår ikke hvordan dommeren ikke klarer å se stemplingen. Hvis ikke dommeren hadde vært så arrogant hadde han blitt flau i ettertid over å ikke ha fått med seg hendelsen. Det er kun én ting Alonso prøver på i den situasjonen, og det er å skade Shane Long sa Le Tissier om Mike Dean.

Den gamle Chelsea-spilleren, Dennis Wise, påstod at Dean må ha sett hendelsen, men valgte å ikke blåse.

- Må få seg briller

- Det må være en spøk fra Dean, han ser jo tydelig hva som skjer, men velger å overse hendelsen. Hvis han ikke så den hendelsen burde han slutte å være dommer og begynne med briller, sa Wise om Mike Dean, som flere ganger har blitt kritisert for dømmingen sin.

I SMERTE: Shane Long hadde tydelig vondt etter taklingen fra Marcos Alonso. Mike Dean får så ørene flagrer etter hendelsen.

Gammel Chelsea-kjenning imponerte

Halvveis i omgangen viste den gamle Chelsea-spilleren, Ryan Bertrand, guts da han fosset fremover og forbi César Azpilicueta.

Southampton-backen kom seg ned til dørlinjen før han ga fra seg ballen ved det perfekte tidspunkt og serverte Dusan Tadic som enkelt satt ballen i mål.

Etter pausen jagde Chelsea utligning, men istedenfor gikk Antonio Contes menn på en ny kjempesmell.

Det var Premier League-debutanten Jan Bednarek som doblet hjemmelagets ledelse på St. Marys. Målet kom etter en nydelig slått dødball av James Ward-Prowse, som fant den polske midtstopperen i feltet.

Alonso med målgivende pasning

Etter at timen var passert entret Olivier Giroud banen og kickstartet et skikkelig Chelsea-comeback. Det var nemlig Marcos Alonso som fant franskmannen i feltet. Den tidligere Arsenalspilleren stanget ballen i mål, på en måte Giroud er kjent for å gjøre.

Femten minutter før slutt var lagene like langt. Eden Hazard fikk stå alene i feltet mens Chelsea presset på, og da var gode råd dyre for Southampton. Helt umarkert dunket belgieren ballen i mål fra cirka elleve meter.

I det 78. minutt skulle resultatet ha endret seg helt, da Giroud igjen fant veien til nettmaskene.

Seieren gjør at Chelsea nærmer seg de fire klubben foran dem på tabellen. De to nærmeste klubbene er Tottenham og Liverpool, som ligger sju poeng foran Antonio Contes menn på tabellen, med en kamp mindre spilt. Det skal med andre ord mye til for at Chelsea blir å se i Champions League neste sesong.

Med et nytt tap i bagasjen ligger Southampton fortsatt under nedrykksstreken. Med 33 kamper spilt ligger «The Saints» på en 18.plass med 28 poeng, tre poeng bak trygg plass.

