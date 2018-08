Chelsea tok tre poeng borte mot Huddersfield

Suksess for Maurizio Sarri i sin første Premier League-kamp.

HUDDERSFIELD - CHELSEA 0-3

Chelsea startet Premier League-sesongen på best mulig vis etter å ha slått Huddersfield 3-0 borte på John Smith's Stadium lørdag ettermidag.

N'Golo Kanté var med å vinne VM med Frankrike tidligere denne sommeren, og fikk æren av å score Chelseas første mål denne sesongen. Det var uansett straffemålet til Jorginho de fleste vil snakke om.

Nyervervelsen fra Napoli la nemlig ballen kaldt og elegant ned i hjørnet like før pause. Straffen fikk flere til å hylle italieneren på sosiale medier.

We need to talk about that Jorginho penalty.



That was just outrageous.#HUDCHE pic.twitter.com/yRON4CqJni — Match of the Day (@BBCMOTD) August 11, 2018

- Vi må snakke om den straffen fra Jorginho. Det var helt vanvittig, skriver den offisielle kontoen til BBC-programmet Match of the Day på Twitter.

Også den offisielle Twitter-kontoen til Premier Leagues fantasyspill var i ekstase over forsøket.

- Når han tar straffer på en så rolig måte som dette .., skriver Fantasy Premier League, etterfulgt av en smiley.

Flere andre supportere og journalister gav seg ender over det majestetiske straffesparket til 26-åringen.

Cheeky penalty from Jorginho. Wrong footed Ben Hamer & just rolled it in at snails pace. — John Bennett (@JohnBennettBBC) August 11, 2018

That was a saaaaaaucy penalty from Jorginho ok my guy I see you — A West (@ayyy_west) August 11, 2018

Jorginho's penalty record across all competitions:



☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️✖️☑️



If you didn't know... now you know. ❄️ pic.twitter.com/LkLKqjnQMO — Squawka Football (@Squawka) August 11, 2018

Mot slutten av kampen fikk Eden Hazard æren av å sende Pedro igjennom, som punkterte kampen for de gulkledde denne ettermiddagen i Huddersfield.

Seieren betyr at Chelsea kan feire sesongens aller første trepoenger, og full pott etter kun én kamp spilt av årets Premier League-sesong. 3-0-seier betyr uansett at Chelsea ligger på førsteplass etter sesongens første kamp.

For Huddersfield er ståa helt ulik. For med 0-3 i sekken starter David Wagners menn klatringen på tabellen tidlig. De ligger på sisteplass etter sesongens første tap.

Les mer: Demba Ba skal ha blitt utsatt for rasisme av motspiller

Sarriball



Det var to lag som slet med å sette spillet sitt tidlig på John Smith's Stadium i Huddersfield, men det var hjemmelaget som så farligst ut i starten av omgangen.

Etter 20 minutter testet Alex Pritchard skuddfoten fra distanse, men Chelsea-keeper Kep Arrizabalaga hadde få problemer å kontrollere skuddet fra angriperen.

Det var David Wagners menn som hadde mesteparten av banespillet, og Chelsea slet med å komme opp i hjemmelaget midtveis i den første omgangen.

Uansett skulle Maurizio Sarris menn vise at når de får litt rom, så er det livsfarlige i overgangsspillet mellom forsvar og angrep. I det 34. minutt tok de Huddersfield i ubalanse.

Pedro startet et løp sentralt i banen, og fikk spilt fri Willian ute på venstrekanten. Innlegget til brassen var perfekt og N'Golo Kanté kunne bredside inn 1-0 for Chelsea.

Huddersfield var nære på å slå tilbake da Steve Mounié fikk stå helt alene på en corner. Angriperen stanget ballen i stanga bak keeper Kepa, men trillet ikke over spanjolens mållinje.

Like før pause viste Chelsea at «Sarriball» fort blir et hyggelig begrep i London, for etter at Jorginho spilte Barkley, og engelskmannen flikket igjennom Alonso måtte Christoph Löwe gi bort et straffespark.

I sin debut for Chelsea i Premier League gjorde Jorginho ingen feil og bredsidet inn Chelseas andre scoring i West Yorkshire. Dermed ledet Chelsea 2-0 i sin første seriekamp denne sesongen.

Chelsea ledet 2-0 etter de første 45 minuttene på John Smith Stadium mot Huddersfield.

Les mer: Tottenham slo Newcastle i sesongåpningen

Akrobatikk



Antonio Rüdiger kunne punktert kampen for Chelsea på en corner i det 57. minutt da han steg høyest på Willians ball. Keeper Ben Hamer fikk slått unna ballen.

På den påfølgende corner var Rüdiger igjen i aksjon da han fikk stanget ballen mot Alonso. Spanjolen klarte på akrobatisk vis å smelle ballen i tverrliggeren.

Alonso har nære ved å få en perfekt start på sin sesong i det 65. minutt da han fikk sjansen til å skru et frispark i mål fra distanse. Ballen suste like over Hamers tverrligger.

Phillip Billing hadde en solid kamp på midtbanen for Huddersfield, og i det 73. inutt viste dansken at han kan bli en trussel i duellspillet for Huddersfield denne sesongen.

Han ruvet øverst i luftrommet, og fikk stanget ballen mot Arrizabalagas mål. Dessverre for Huddersfield traff forsøket toppen av Chelseas tverrligger.

Wagner kastet innpå Laurent Depoitre mot slutten av kampen i håp om å skape furore for Chelsea, men det ville seg ikke for den belgiske spissen denne ettermiddagen.

Sarri svarte med å sende innpå sin belgiske stjerne, Eden Hazard, med et kvarter igjen av kampen. Det skulle vise seg å være en genistrek fra Sarri.

Hazard fikk nemlig ballen på midtbanen og suste fra det som var av Huddersfield-spillere. Han slappen ballen utsøkt til Pedro som enkelt kunne vippe inn 3-0 for bortelaget fra London.

Flere scoringer skulle det ikke bli i West Yorkshire denne ettermiddagen. Chelsea kan juble for tre poeng og tre scoringer etter å ha slått Huddersfield 3-0 i Maurizio Sarris første kamp i Premier League.

Mest sett siste uken