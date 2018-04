Chelsea vant etter finurlig Conte-grep

Trepoengeren mot Burnley styrker Chelseas håp om topp fire-plassering.

BURNLEY - CHELSEA 1-2:

Chelsea-manager Antonio Conte valgte å stille med både Olivier Giroud og Alvaro Morata på topp i torsdagens møte med Burnley på Turf Moor.

Og det nye grepet med to spisser fungerte godt for den hardt pressede manageren, som forventes å forlate klubben denne sommeren.

Mot sjuendeplasserte Burnley styrte gjestene det meste, og tok ledelsen i en nært perfekt utført første omgang.

- Veldig profesjonelt gjennomført av Chelsea. De kommer med et halvt nytt lag fra forrige kamp, og man kan kanskje forvente at de slipper seg litt ned, men jeg synes dette er opp imot perfekt gjennomført i en så vanskelig bortekamp, var dommen fra TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller etter de første 45 minuttene.

I andre halvdel av kampen fortsatte gjestene å dominere, og svarte raskt da Burnley utlignet med en heldig scoring.

2-1-seieren betyr at laget ikke trenger å gi opp håpet om en topp fire-plassering og Champions League-spill helt ennå: Avstanden opp til Tottenham er nå på fem poeng, med fire kamper igjen å spille.

Snytt for straffe

Etter en jevn start de første par minuttene, var det bortelaget som etter hvert tok tak i initiativet i kampen.

TAKTISK TRIUMF: Chelsea-manager Antonio Conte hylles etter seieren over Burnley.

Etter ni minutter ble Olivier Giroud lagt i bakken av Kevin Long i en duell innenfor straffefeltet, men dommer Robert Madley valgte å vinke franskmannen opp igjen. Det var antakelig en feil avgjørelse.

For selv om det først var vanskelig å se om det var Long eller Giroud som var først på ballen, viste tv-reprisene tydelig at Chelsea-spissen var først på ballen og ble sparket ned av Long.

- Jeg synes Chelsea snytes for et klart straffespark, var dommen i pausen fra Simen Stamsø Møller.

Klønete selvmål

Men kombinasjonene på topp hos Chelsea ga flere målsjanser. Bare to minutter senere spilte Giroud gjennom Alvaro Morata, som fikk et dårlig touch og måtte avslutte fra spiss vinkel. Det var nok til at Burnley-keeper Nick Pope fikk en fot på ballen.

Nesten midtveis i omgangen fikk imidlertid gjestene uttelling.

Victor Moses løp seg fri på sin høyrekant og slo hardt inn foran mål. Keeper Pope forsøkte febrilsk å slå ballen vekk, men klarte ikke annet enn å flikke den på småklønete vis inn i midtstopper long og videre i nettet.

RASENDE: Olivier Giroud raste etter å ha blitt snytt for straffespark tidlig i kampen.

Chelsea hadde tatt ledelsen, fortsatte å dominere kampen, og gikk til pause til hyllest fra ekspertene.

Enorm Morata-miss

Ti minutter etter hvilen fikk Alvaro Morata alle sjansers mor, da Chelsea kontret etter en Burnley-corner. Spanjolen fikk valse uhindret framover langs hele Burnleys banehalvdel med kun keeper Pope foran seg, men avslutningen gikk noen centimetere til side for høyre stolpe.

I stedet slo Burnley tilbake ut av omtrent ingenting.

Heldig utligning

Etter 64 minutter drev Johann Berg Gudmundsson framover på banen og løsnet et skudd, som så ut til å være på vei et godt stykke utenfor mål. Ballen traff imidlertid hælen til lagkameraten Ashley Barnes, som på sin side forsøkte å komme seg vekk fra ballbanen, og resultatet var at kula skiftet retning fullstendig og gikk inn bak en sjanseløs Thibaut Courtois i Chelsea-buret.

UTLIGNING: Ballen treffer Burnleys Ashley Barnes (til høyre), forandrer retning, og setter Chelsea-keeper Thibaut Courtois ut av spill til 1-1.

Gjestene protesterte høylytt og mente at Barnes sto i offside da han ble truffet av islendingens skudd, men tv-bildene viste at dommeren gjorde det rette ved å godkjenne scoringen.

Nådeløs Moses

Men Chelsea slo nådeløst tilbake bare fem minutter senere.

Et innlegg fra Emerson på venstrekanten gikk gjennom hele feltet, og havnet i beina på Victor Moses. Nigerianeren hadde en assist fra før i kampen, men denne gangen valgte han å gjøre jobben selv, og plasserte kula hardt nede i korthjørnet.

Turf Moor stilnet, og Chelsea ledet 2-1.

Fortvilet Morata

Like etter scoringen ble Alvaro Morata byttet ut til fordel for Eden Hazard, og spanjolen var tydelig fortvilet over at han heller ikke denne gangen hadde maktet å få ballen i mål. På ti seriekamper etter nyttår har Morata kun scoret ett mål for londonklubben.

Heller ingen andre scoret noen flere mål, og dermed kan Chelsea ta turen tilbake til London vel vitende om at Champions League-håpet fortsatt er innenfor rekkevidde.

Burnley på sin side befinner seg fortsatt på en uhyre sterk sjuendeplass, kun to poeng bak Arsenal på sjetteplass.

PS. Den andre Premier League-kampen torsdag kveld mellom Leicester og Southampton endte målløst.

Har du sett disse videoene?

Mest sett siste uken