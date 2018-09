Cissé hevder Gerrard ba manageren forlate garderoben under Champions League-finalen

Mens Jamie Carragher sier uttalelsen føyer seg inn i rekken myter fra den famøse finalen i 2005.

Den franske spissen Djibril Cissé kunne i likhet med Jamie Carragher og Steven Gerrard juble for Champions League-gull med Liverpool etter å ha spilt en av de mest ikoniske finalene i 2005.

Nå hevder Cissé til den franske radiostasjonen RMC at Gerrard skal ha bedt støtteapparatet om å forlate garderoben så han kunne ta pausepraten alene med spillerne da Liverpool lå under 0-3 til pause mot Milan i finalen.

Det skriver blant andre Liverpool Echo.

Franskmannen sier at daværende manager Rafael Benítez gjorde unna sine instrukser i pausen, før Gerrard overraskende reiste seg opp og ba hele støtteapparatet om å forlate garderoben så han kunne snakke med spillerne alene.

MÅLJEGER: Djibril Cissé fikk 49 kamper for Liverpool fra 2004 til 2007.

- Stevie reiste seg opp og sa at Liverpool var alt han hadde, at det var hans klubb, og at han ikke ønsket å bli gjort til latter i Champions League-historien, påstår Cissé.

- En myte

Resten av historien i finalen kjenner de fleste.

Etter at Liverpool hadde blitt utspilt etter alle kunstens regler før pause, reduserte Gerrard først til 1-3 før han skaffet straffesparket som sørget for 3-3 i den andre omgangen.

Til slutt vant Liverpool etter straffesparkkonkurranse i det som av mange blir trukket fram som den mest dramatiske finalen i Champions League-historien.

Historiene rundt Liverpools pauseprat i finalen har vært mange, og skal en tro Liverpool-legenden Jamie Carragher, som spilte i midtforsvaret under hele finalen, er Cissés uttalelser kun et nytt tilskudd i antall vandrehistorier.

MYTE? Jamie Carragher (til høyre) er en nær venn av Gerrard. Han hevder Cissés uttalelser er en myte.

- Det føyer seg inn i rekken myter, twitret den nåværende Sky Sports-eksperten på direkte spørsmål om uttalelsene er sanne eller ikke.

40-åringen fulgte senere opp på Twitter for å understreke poenget.

- Jeg tror ikke det skjedde. Jeg må i så fall ha forlatt garderoben sammen med støtteapparatet!

Spiller i Serie C

Triumfen i 2005 er sist gang Liverpool vant det gjeveste europeiske klubbtrofeet.

Cissé entret banen etter pause i den aktuelle finalen, og scoret på sitt straffespark i straffesparkkonkurransen.

Spissen har siden den gang vært innom en hel haug med klubber, og tjener nå til livets opphold i den italienske klubben Vicenza Calcio som spiller i Serie C.

