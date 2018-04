City sendte West Ham ned i sumpa

West Ham ligger bare tre poeng over nedrykksstreken når tre serierunder gjenstår.

WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY 1-4:

West Ham har fremdeles et bein i nedrykkssumpa etter at laget ble knust 4-1 hjemme mot Manchester City søndag.

Aaron Cresswell scoret for hjemmelaget, mens Leroy Sané, Gabriel Jesus, Fernandinho og et selvmål av Pablo Zabaleta sørget for storseier for gjestene.

Etter søndagens tap, ligger David Moyes og hans menn kun tre poeng over nedrykksstreken når tre serierunder gjenstår.

To kjappe

I underkant av et kvarter var spilt da Leroy Sané ladet skuddfoten fra 20 meter og dunket ballen i mål via hodet til Patrice Evra.

Skuddet så i utgangspunktet ut til å være på vei mot nærmeste hjørnet, men etter retningsforandringen, måtte en utspiltAdrian se skuddet gå i mål i det lengste.

Drøyt midtveis i omgangen ble Raheem Sterling spilt alene gjennom. Adrian kom ut og stoppet lynvingen til å begynne med.

Etter litt klabb og babb havnet imidlertid ballen ute hos Kevin De Bruyne ute på høyrekanten. Han slo ballen inn i feltet, hvor en uheldig Pablo Zabaleta rotet ballen inn i eget mål til 0-2.

Redusering til ingen nytte

Like før pause ble hjemmelaget snytt for straffespark da Edemilson Fernandes ble felt innenfor sekstenmeteren av Ilkay Gündogan.

Det gjorde imidlertid lite da Aaron Cresswell skrudde frisparket rundt muren og inn i det nærmeste hjørnet til 1-2.

City brukte imidlertid ikke lang tid på å dra ifra igjen i den andre omgangen. Sterling ble spilt fri på høyre og rullet ballen inn til Gabriel Jesus, som enkelt kunne sette inn Citys tredje for dagen.

Sterling assisterte også Manchester Citys fjerde scoring for dagen, da han la ballen på sølvfat for Fernandinho, som satte ballen sikkert i hjørnet.

