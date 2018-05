City takket Touré av med seier

Midtbaneveteranen Yaya Touré takket for seg som Manchester City-spiller ved å lede de engelske ligamestrene til 3-1-seier over Brighton onsdag.

MANCHESTER CITY - BRIGHTON 3-1:

City-manager Pep Guardiola varslet på forhånd at sesongens siste hjemmekamp skulle brukes til å hylle midtbanemaestroen som etter åtte år forlater klubben ved sesongslutt.

Touré fikk æren av å være City-kaptein i avskjeden.

I løpet av åtte år i Manchester-klubben har han vært med å vunnet tre Premier League-titler, to ligacupseirer og én FA-cupseier.

34-åringen var en svært viktig City-brikke da klubben etablerte seg som et topplag og vant ligaen i 2012 og 2014. Denne sesongen sto han med ni innhopp før onsdagens avskjed.

Onsdag fikk veteranen se brasilianske Danilo sende et reservepreget City-mannskap opp i ledelsen etter 16 minutters spill. Backens avslutning var av det iskalde slaget.

Brighton svarte umiddelbart ved Leonardo Ulloa, men hjemmelaget ville ikke la Toure-avskjeden foran egne fans ende med tap. Bernardo Silva sto bak 2-1-målet da Leroy Sané slo sin andre målgivende pasning for kvelden.

Sané var også servitør da Fernandinho så fastsatte sluttresultatet til 3-1.

Med seieren har seriemester City fortsatt kun tapt to kamper denne sesongen. Totalt har Guardiolas mannskap scoret 104 ligamål. Dermed er Chelseas rekord på 103 slått én gang for alle.

Onsdagens seier var for øvrig nummer 31 i ligaen for de lyseblå denne sesongen. Så mange har heller ingen klart tidligere. Dermed fortsetter rekordraset for City i en ligasesong som har vært eventyrlig.

Leonardo Ulloas 1-1-mål var for øvrig Brighton-spissens første i Premier League på 1467 dager.

(©NTB)

Mest sett siste uken