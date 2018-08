Citys styreformann avslører hvorfor klubben droppet Alexis Sanchez

Alexis Sanchez var ønsket av både Pep Guardiola og José Mourinho.

Alexis Sanchez forlot Arsenal til fordel for Manchester United i januar - overraskende for mange, etter at Pep Guardiola og Manchester City i lengre tid hadde vist interesse for chileneren.

Citys styreformann Khaldoon Al Mubarak forklarer nå hvorfor de valgte å trekke seg ut av kampen om Sanchez etter å ha gjort "alt de kunne" for å signere ham seks måneder tidligere.

- Vi identifiserte ham som en spiller som ville passet oss godt i denne klubben. Pep var veldig lysten på at han skulle komme hit, men det skjedde ikke. Det er ingen anger hos oss, sier Al Mubarak til Manchester Evening News.

- Det er grunner til at avtalen til slutt falt gjennom, og det var ute av våre hender. Vi gjorde alt vi kunne, sier City-formannen om forsøket på å hente Sanchez i fjor sommer.

City kontaktet Arsenal og Sanchez på nytt i januar, men da var lønnskravet så høyt at selv pengesterke og mektige Mancheser City trakk seg ut, skriver Manchester Evening News.

- Vi så på det igjen i januar, men situasjonen hadde forandret seg for oss, sammenlignet med hvordan vi så på det på sommeren. Realiteten er at det økonomiske ikke var aktuelt for oss. Hvis det gir mening for oss, gjør vi det. Hvis det ikke gjør det, er vi veldig komfortable med å gå trekke oss unna.

Ifølge Telegraph signerte Sanchez i stedet en avtale med Manchester United, som ga ham en lønn på svimlende 600.000 pund i uka.

Chileneren noterte seg for to mål på tolv kamper for Manchester United forrige sesong.

Manchester United møter Brighton på bortebane søndag.

