Cladio Ranieri tar over Fulham

Det bekrefter London-klubben på Twitter-kontoen sin.

Den tidligere Leicester-manageren ble ansatt som Fulham-manager onsdag. Italieneren tar over for Slaviša Jokanović, som ikke har fått dreisen på Fulham denne sesongen, etter at de ankom Premier League.

Det var styrelederen i Fulham, Sahid Khan, som annonserte at Ranieri overtar sjefstolen på Craven Cottage i en pressemelding onsdag.

- Hans arbeid med Leicester City er bokstavelig talt legendarisk, og ser du på Claudios erfaring med Chelsea og store klubber i Europa, er det sikkert at vi ønsker en ekstraordinær fotballmann velkommen til Fulham, sa Khan i pressemeldingen.

- Vil mer enn å overleve

Ranieri virker selv begeistret over å være i klubben og har satt seg et klart mål for sesongen.

- Målet i Fulham skal ikke bare være å overleve i Premier League. Vi må til enhver tid være en vanskelig motstander. Det er mange talentfulle spillere i denne troppen, i forhold til hvor de ligger på tabellen. Jeg vet dette laget er i stand til å levere en bedre forestilling, uttalte Ranieri i pressemeldingen.

Khan takket samtid Slaviša Jokanović for hans tid i Fulham. Serberen har trent Fulham siden 2015 og var med å rykke opp med «The Cottagers» våren 2018.

Fulham ligger for øyeblikket sist på tabellen i Premier League, med fem poeng på tolv kamper. Det norske landslagets kaptein, Stefan Johansen, spiller for klubben og har sittet mye på innbytterbenken for Fulham denne sesongen.

Om nyansettelsen av den italienske manageren vil føre til mer spilletid for den tidligere Celtic-spilleren, gjenstår å se.

Møter Leicester om kort tid

Ranieri vil få et gjensyn med gamleklubben, Leicester, kort tid etter at han har tatt over Fulham. Fulhams neste tre kamper er mot Southampton, Chelsea og Leicester. Ranieri vil lede sin nye klubb mot Southampton og Moi Elyounoussi 24. november på Craven Cottage, i sin første kamp som Fulham-manager.

Ranieri var manager for Leicester da de vant Premier League i 2015/16-sesongen, noe som har blitt omtalt som en av de mest overraskende hendelsene i fotballens historie.

Ranieri har tidligere trent klubber som Roma, Inter, Juventus, Monaco og Chelsea.

