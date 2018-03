Conte langer ut etter kritikk

Chelsea-manageren har lite til overs for kritikken som har kommet etter søndagens tap mot Manchester City.

Chelsea hadde lite å stille opp med i møte med ligalederne Manchester City søndag kveld. Selv om resultatet kun ble 1-0 i favør Pep Guardiolas menn, virket Chelsea å være langt unna å sette City under press.

TV 2s Øyvind Alsaker var oppgit over Chelseas slurvete og svake angrepsspill, mens fotballekspertene Jamie Redknapp og Gary Neville beskyldte Chelsea for å drive med «anti-fotball».

De to Sky Sports-ekspertene omtalte også Chelsea-spillernes prestasjoner som «fryktelig» og «pinlig».

Kritikken har imidlertid ikke blitt godt mottatt av Chelsea-manager Antonio Conte. Italieneren mener derimot at det ville vært hodeløst å vært mer offensive i spillestilen mot City.

- Du må akseptere kritikk, men jeg er ikke så dum at jeg spiller åpent mot Manchester City og taper 3-0 eller 4-0, sier Conte ifølge Telegraph.

- Hvis jeg husker rett, så spilte Arsenal to kamper mot dem og tapte 3-0 begge gangene. Da ble han kritisert for å slippe inn tre mål på en halvtime, fortsetter han.

Conte etterlyser at fotballekspertene viser mer taktisk forståelse i sine analyser.

- De må bruke hodet når de diskuterer taktikk, og ikke bare diskutere det på en dum måte, sier Conte videre.

