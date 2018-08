Crystal Palace slo nyopprykkede Fulham etter klassemål: - Et sykt treff

Både Alexander Sørloth og Stefan Johansen ble byttet inn under Premier League-åpningen.

FULHAM - CRYSTAL PALACE: 0-2

Crystal Palace trakk det lengste strået og tok alle tre poengene under serieåpningen for begge lagene lørdag. Det var ingen ringere enn den gamle Leicester-spilleren, Jeffrey Schlupp som ble matchvinner for Palace. Sist gang har scoret i Premier League vant Leicester ligagullet.

Wilfred Zaha doblet ledelsen for bortelaget ti minutter før slutt.

Fra TV 2-studioet var fotballeksperten, Simen Stamsø-Møller, var klar på at Crystal Palace har spillere i laget som virkelig kan utgjøre en forskjell.

- De har spillere som har det lille ekstra. Schlupp hadde ikke det forrige sesong, men han viser det nå, sa Simen Stamsø-Møller fra TV 2-studioet.

Både Stefan Johansen (Fulham) og Alexander Sørloth (Crystal Palace) ble byttet inn da det gjenstod cirka ti minutter igjen av kampen. Det tok under tre minutter før Johansen havnet i en duell med Wilfred Zaha somk fort kunne endt med gult kort. Zaha var tydelig forbannet på nordlendingen.

Dermed ble Stefan Johansen den 68. nordmannen i Premier League.

- Helt sykt

Selv om to nordmenn kom på banen, Wilfred Zaha scoret og det store fotballtalentet Ryan Sessegnon debuterte i Premier League, var det en annen spille som virkelig imponerte TV 2s eksperter. Aaron-Wan Bissaka.

- Wan Bissaka er bare helt syk altså. Den jobben Roy Hodgens har gjort med ham altså. En ung midtbanespiller som har måttet levere på høyrebacken. Og så er han så god. Helt fantastisk, konkluderte Erik Thorstvedt etter kampen på Cravan Cottage.

Stamsø-Møller ble spurt om hvem han synes var banens beste og var klar i sitt svar.

- Jeg synes Wan Bissaka, jeg. Alt i alt, vi snakket om Ryan Sessegnon før denne kampen. Men vi ser ikke mye til han, vi ser mer av Aaron-Wan Bissaka.

Nesten for Benteke

12 minutter ut i kampen skulle Fulham utfordre Crystal Palaces målvakt, Wayne Hennessey. Aleksandr Mitrovic mottok en god ball fra André Schürrle i boksen. Serberen fikk skutt et hardt skudd fra 8 meter mot lengste hjørne, men Hennessey var med på notene og fikk avverget et tidlig hjemmemål på Craven Cottage.

- En god touch, et godt skudd og god redning av Hennessey, konkjluderte TV 2-kommentator og tidligere Fulham- og Crystal Palace-spiller, Brede Hangeland.

Da halvtimen var spilt var det gjestene som skulle komme til en gigantisk sjanse. Christian Benteke headet et godt slått innlegg mot høyre hjørne, men den nyervervede Fulham-keeperen, Fabri, strakk seg så lang han var og fikk slått ballen unna, via tverrliggeren.

Schlupp i mål

Fem minutter før pause sendte Jeffrey Schlupp Palace i føringen med en kjempescoring. Patrick van Aanholt fant venstrevingen med en kort pasning rett innenfor 16-meteren. Schlupp dro med seg ballen mot mål fær han avsluttet fra skrått hold og dundret ballen i nærmeste hjørne.

- En kanon helt oppe i hjørnet. Jeffrey Schlupp scorer sitt første mål for Crystal Palace her, sa Kasper Wikestad fra TV 2s kommentatorboks.

- Dette er et sykt treff. Fulham er vanskelig å spille seg gjennom, men her finner de det lille rommet de trenger, uttalt Erik Thorstvedt om Schlupps mål.

To nordmenn på benken

I andre omgang skulle både Mitrovic og Benteke komme til hver sin sjanse, og akkurat som i første omgang endte ingen av sjansene med mål.

Begge to kom til målsjanser hvor de raget høyest i hvert sitt felt. Både fulhams keeper, Fabri og Palaces sisteskanse, Hennessey måtte finne frem ferdigheter fra øverste skuff for å holde avslutningene borte fra mål.

Stefan Johansen og Alexander Sørloth startet begge på innbytterbenken lørdag.

Fulham rykket opp fra Championship forrige sesong, de rykket opp etter å ha vunnet playoff-kampene.

