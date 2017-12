Crystal Palace stoppet Manchester Citys seiersrekke

Straffespark, skrekktaklinger og spillere ut på båre preget det målløse oppgjøret mellom Crystal Palace og Manchester City.

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY 0-0:

Pep Guardiolas seiersmaskin fikk seg en real prøve i møte Roy Hodgson og hans Crystal Palace.

City, som leder Premier League suverent, og hadde vunnet 18 kamper på rad i serien før søndagens møte med Crystal Palace. Likevel slet med å overliste Palace, som sliter i bunnen av ligaen. Da det hele så ut til å ende uavgjort, ble det plutselig svært dramatisk. Cystal Palace fikk straffespark etter at Wilfried Zaha gikk i bakken i duell med Raheem Sterling.

Luka Milivojevic forsøkte seg fra straffemerket, men ble stoppet av Ederson i City-målet.

Dramatikken fortsatte, og på overtid måtte Kevin De Bruyne forlate banen på båre etter å ha blitt taklet stygt av hjemmelagets Jason Puncheon. City kontret lynhurtig, og Puncheon kastet seg inn med mye kraft for å stoppe belgieren.

- En fryktelig takling fra Puncheon, kommenterte TV 2s kommentator, Kasper Wikestad.

Crystal Palace-keeper Wayne Hennessey spilte en sentral rolle i søndagens uavgjortresultat.

- Vi var uheldige, men det var en fantastisk redning. Luka har vært fantastisk med straffesparkene for oss denne sesongen, men det var en flott redning, sier Palace-keeper Wayne Hennessey, ifølge BBC.

- Roy Hodgson har kommet inn og gjort en fantastisk jobb, og vi er alle veldig glade i han, og håper han blir værende lenge. Vi har fått spillerne til å jobbe på, så vi håper vi kan bevege oss fremover, sier han videre.

City-manager Pep Guardiola roser hjemmelaget for innsatsen.

- Crystal Palace fortjener ros. De er et bra lag. Vi hadde problemer underveis I kampen, men den andre omgangen var mye bedre. Ederson hjalp oss med å beholde det ene poenget. Det kan hende at det var straffespark, og dommeren tok den avgjørelsen, så det er greit, sier Guardiola ifølge BBC.

Spanjolen snakket også om skadene til Grabriel Jesus og Kevin De Bruyne.

- Han er skadet, og forhåpentligvis blir han bare ute av spill i én eller to måneder. Med Kevin var vi heldigere.

- Vær så snill, dommere må beskytte spillerne. Vi var heldige mot Tottenham og mot Newcastle. I dag var vi ikke heldige, fortsetter han.

Én av dem som høster mest ros for prestasjonen mot serielederne, er Timothy Fosu-Mensah. Manchester United-spilleren, som er lånt ut til Crystal Palace, gjorde en svært solid kamp i hjemmelagets forsvar.

London Evening Standard-journalist Jack Rosser er blant dem som roser Fosu-Mensah.

- Han har vært enestående hele ettermiddagen. Helt forandret fra prestasjoner jeg har sett fra han tidligere denne sesongen, skriver Rosser.

