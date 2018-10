Daily Mirror: - Alexis Sánchez forbanna på José Mourinho etter vraking

Spekuleres i å ha fortalt tidligere lagkamerat at han angrer på overgangen til United.

José Mourinhos krangel med Paul Pogba i Manchester United er allerede blitt etablert, men ifølge engelsk presse skal nok av de rødes stjerner fått nok av portugiseren.

The Mirror skriver nemlig at Alexis Sánchez skal ha vært forbanna over å ha blitt vraket til troppen som tapte 1-3 borte mot West Ham i London sist helg.

Sánchez skal ha vært sjokkert over vrakingen, og skal ha gjort det klart til Mourinhos støtteapparat at han overhode ikke var fornøyd med å ikke engang sitte på benken mot West Ham.

29-åringen skal ha blitt observert i samtale med tidligere Arsenal-lagkamerat Lucas Pérez, som nå spiller i West Ham, der de to diskuterte chilenerens situasjon i United, skriver avisen.

Angrer på overgang



Der skal det ha kommet frem at Sánchez nå angrer på at han signerte for United i januar. Han signerte nemlig fra Arsenal, etter at klubbene ble enige om en byttehandel der Henrikh Mkhitaryan gikk andre vei.

Alexis Sánchez har til gode å score for United denne sesongen, og står med kun to scoringer på 17 ligakamper for «De Røde Djevlene» fra Manchester.

The Mirror hevder at Sánchez nå går en usikker fremtid i møte hos United, men at det kan bli vanskelig å kvitte seg med den tidligere Barcelona-spilleren.

Han tjener nemlig svimlende 500.000 pund i uka (ca 5.3 millioner kroner), og er med det Uniteds best betalte spiller med ganske klar margin.

Mourinhos krangel med Paul Pogba er velkjent. Sist uke ble det klart at Pogba ikke lenger er Uniteds visekaptein, og portugiseren gjorde det klart at «ingen er større enn klubben».

Dette kommer også i kjølvannet av at Pogba skal ha blitt skjelt ut av Mourinho etter sin skuffende opptreden mot Wolves i 1-1-kampen på Old Trafford.

- Zidane kan ta over



Problemene i United har også ført til at legendene Paul Scholes og Rio Ferdinand nå har bedt klubben om å ta et valg rundt hvilken vei de ønsker å gå fremover.

Tidligere United-spiller Paul Ince har tidligere ytret at oppførselen til Pogba ikke ville blitt akseptert under United-legenden Sir Alex Ferguson, og at han hadde blitt kastet ut av klubben av den mektige skotten.

Skulle Mourinho forsvinne fra Manchester United-benken, så kan det fort bli Zinedine Zidane som tar over etter portugiseren. Den franske radiokanalen RMC melder nemlig at franskmannen er favoritt til å ta over.

Det kommer kort tid etter at beINSPORTS rapporterte at United hadde åpnet samtaler med den franske suksesstreneren om å ta over etter José Mourinho.

RMC skriver videre at Mourinhos dager i United er talte. Mye kan fort stå og falle på hvordan de rødkledde fra Manchester presterer mot Valencia i Champions League og Newcastle i Premier League til neste helg.

I skrivende stund ligger United på 10. plass i Premier League etter tre seire, tre tap og én uavgjort denne seriestarten i England. I Champions League ligger klubben på topp i sin gruppe foran Juventus, Young Boys og nevnte Valencia.

