Daniel Sturridge med drømmescoring da Liverpool sikret ett poeng mot Chelsea

Engelskmannens vanvittige drømmescoring ødela for Eden Hazard og Chelsea.





Det så lenge ut til at det var Chelsea som skulle strekke armene i været etter at Eden Hazard hadde gitt Chelsea ledelsen i første omgang. Daniel Sturridge ville det annerledes, og sikret 1-1 for Liverpool helt på tampen.

Hazard, som også ble matchvinner mot laget fra Merseyside i ligacupen tidligere denne uken, så lenge ut til å bli kampens eneste målscorer før innbytter Daniel Sturridge hamret ballen i mål.

I det 89. minutt fikk engelskmannen drømmetreff mot sin tidligere arbeidsgiver, og sikret ett poeng for Liverpool etter en drømmescoring på Stamford Bridge.

- Det er perfeksjon. Han vet nøyaktig hva han gjør, han tar ikke tilløp. Det er helt vidunderlig. For en avslutning, sa TV 2-ekspert, og tidligere West Ham-spiss, Trevor Morley i studio.

En annen som hyller Sturridge er Gary Lineker. Den engelske legenden tok til Twitter for å hylle Sturridge:

Wow. What a sensational goal from Sturridge with virtually his first touch....well second. — Gary Lineker (@GaryLineker) September 29, 2018

- Wow! Det er en sensasjonell scoring fra Sturridge som scorer med det som er hans førstetouch .. vel, andre touch, skriver Lineker på Twitter.

Selv var Sturridge forsiktig med å snakke om sin egen scoring etter kampen:

- Det var en fin scoring. Gutta jobba utrettelig hele kampen og skapte mye sjanser i første omgang og vi var uheldig. Det var et fint mål for meg selv. Jeg liker å tro at jeg har scoret bedre, sa Sturridge til engelsk presse etter kampen.

En som ikke fikk ting til å stemme var Mohamed Salah. Egypteren hadde flere store muligheter i den første omgangen, men fant ikke veien nettmaskene.

- Det er et eller annet som ikke stemmer helt med forrige sesongs toppscorer i Premier League, poengterte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker fra sin kommentatorplass i London.

Liverpools stjerneangriper ble byttet ut i det 66. minutt, da Liverpool lå under 0-1.

Uavgjort for Chelsea betyr at de blåkledde blir værende på tredjeplass i Premier League. Det er Manchester City som troner øverst i Premier League.

- Jeg er skuffet akkurat nå fordi de scoret, men jeg er veldig fornøyd med prestasjonene. Vi spilte mot et topplag og vi spoilte veldig bra med både kvalitet og intensitet. Uavgjort er det rettferdige resultatet i en slik kamp, sa Chelsea-trener Maurizio Sarri til BBC etter kampen.

Liverpools tilværelse på toppen av Premier League er dermed over for denne gang. Ett poeng betyr sesongs første poengtap for Jürgen Klopps menn som er likt på poeng med City, men med dårligere målforskjell.

- Scoringen er så kul, så god og så fortjent. Hele garderoben danset etter kampen. Han har en vanskelig tid, men nå har han det fantastisk. Å komme inn og være frisk, og også ta de riktige valgene er så viktig. Fantastisk scoring, sa Liverpool-trener Jürgen Klopp til BBC om Sturridges perlescoring.

Hazard i farta



Chelsea hadde mesteparten av ballen tidlig i den første omgangen på Stamford Bridge, men til tross for sitt ballinnehav var det Liverpool som så giftigst ut.

Jürgen Klopps menn rute å stå høyt, og presset Chelsea allerede i oppspillsfasen. Det ledet til flere høye brudd, og sjanser for blant annet Mohamed Salah.

I det 11. minutt ble egypteren spilt fri av Roberto Firmino, og kunne fyre mot Chelsea-målet. Dessverre for Liverpool skled ballen av foten på egypteren.

BYTTET UT: Mohamed Salah fikk det ikke til å stemme mot Chelsea.

Chelsea våknet til live midtveis i den første omgangen og David Luiz fant landsmann Willian med et utsøkt pasning i det 22. minutt. Dessverre for Willian var det nok en brasilianer som fikk avverget, da keeper Alisson var kjapt ute og ødela muligheten for Chelsea.

Tre minutter senere kunne Alisson gjøre fint lite da Chelsea rullet opp et utsøkt angrep, der Mateo Kovacic til slutt fant Eden Hazard på et fantastisk løp.

Belgieren, som drev Liverpool til vanvidd i ligacupen, gjorde livet surt for Liverpool igjen da han banket inn 1-0 for de blåkledde etter 25 minutter.

Salah fortsatte å slite for Liverpool, og i det 32. minutt skulle nok egypteren igjen da funnet nettmaskene da Roberto Firmino spilte han fri etter et høyt brudd.

Egypteren fikk vendt vekk Marcos Alonso og rundet keeper Kep Arrizabalaga. Med åpnet mål kunne Salah legge ballen i mål med høyrefoten, men Antonio Rüdiger fikk klarert forsøket på strek.

Begge lag hadde sine muligheter til å finne nettmaskene i den første omgangen, og det var Chelsea som kunne smile bredest etter de første 45 minuttene.

Maurizio Sarris menn ledet 1-0 etter de første 45 minuttene på Stamford Bridge.

Eventyrlige Liverpool-sjanser



Chelsea suste i gang i andre omgang også, og dominerte i banespillet tidlig i den andre omgangen. Dessverre for de blåkledde klarte de ikke å spille seg frem til sin andre scoring denne kvelden.

Det var nemlig Liverpool som skulle komme til den første skikkelige sjansen i den andre omgangen. Firmino kombinerte fint med Sadio Mané, som fikk avsluttet mot mål.

Senegaleserens skudd var bra, og fant hadde sneket seg inn hadde det ikke vært for en fantastiske redning fra Kepa i Chelsea-buret.

Hazard var nære sitt andre mål da N'Golo Kanté spilte et kjapt frispark til Hazard som suste alene mot Liverpool-målet. Kun en vanvittig redning fra Alisson stoppet belgieren fra å sette sitt andre.

Innbytter Xherdan Shaqiri skulle ha utlinget i det 70. minutt da Andy Robertson fikk muligheten til å slå innlegg fra venstre. Shaqiri skulle bare ha bredsidet ballen i mål, men forsøket skled av sveitserens høyrefot.

Liverpool kom nærmere og nærmere, og i det 72. minutt skulle Firmino ha stanget inn utligningen. Kun en vanvittig redning på strek fra landsmann David Luiz stoppet Liverpool-spissen fra å score.

Der Salah og Shaqiri hadde sviktet tidligere i kampen, så skulle innbytter Daniel Sturridge virkelig vise seg frem helt på tampen av oppgjøret på Stamford Bridge.

Med en drømmescoring i det 89. minutt sikret han 1-1 og at ett poeng blir med tilbake til Merseyside. Det endte uavgjort mellom Chelsea og Liverpool.

