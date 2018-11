Danny Welbeck ut på båre mot Sporting

Arsenal-spissen fikk surstoffstilførsel og måtte bæres av banen i møtet med Sporting.

ARSENAL - SPORTING LISBOA 0-0:

Danny Welbeck måtte ut på båre i Arsenals møte med portugisiske Sporting Lisboa i Europa League torsdag.

Arsenal-spissen gikk opp i en hodeduell inne i sekstenmeteren og så ut til å lande forkjært og skade beinet etter å ha sendt headingen i retning mål.

Bilder av hendelsen viser Welbecks ankel i en uhyggelig vinkel.

27-åringen så på et tidspunkt ut til å forsøke å sette seg opp igjen, før smertene tok overhånd.

Den tidligere Manchester United-spissen fikk surstoffstilførsel og ble etter noen minutter båret av banen og erstattet av Pierre-Emerick Aubameyang.

Gjestene måtte avslutte kampen med ti mann etter at Jeremy Mathieu ble utvist for en felling av nettopp Aubameyang få minutter før slutt.

Kampen endte uavgjort 0-0, og Arsenal er dermed videre til sluttspillet i Europa League.

London-laget møter Wolverhampton på hjemmebane i Premier League søndag.

Oh no ... get well soon Danny 😞🙏🏼 #Welbeck @Arsenal