DBU avviser blankt nye forhandlinger

Danmarks Fotballforbund lukker bestemt døren for å gjenoppta forhandlingene om en ny landslagsavtale foran kommende søndags nasjonsligaåpning mot Wales.

Konflikten mellom forbundet og den danske Spillerforeningen raser videre. Spillerne har åpnet for å sette seg til forhandlingsbordet igjen for å løse striden, men for forbundsledelsen er det helt uaktuelt.

Det fastslår fotballpresident Jesper Møller i kjølvannet av at DBU har satt sammen et nødlandslag, primært bestående av spillere fra 2. divisjon, til onsdagens privatlandskamp mot Slovakia.

– Vi har fra ledelsens side sagt at så lenge det spilles fotball, forhandler vi ikke, sier Møller.

– Det er gitt et tilbud som jeg håper spillerne vill tenke godt og grundig gjennom. Hvis ikke spillerne kan akseptere det tilbudet, så har vi en alvorlig situasjon igjen på søndag, for tilbudet blir ikke annerledes, fortsetter han.

De danske landslagsspillerne har flere ganger foreslått å forlenge den eksisterende landslagsavtalen i påvente av at en ny kommer på plass. Det avviser DBU.

– Den gamle er utløpt, og ingen ville vedkjenne seg den mens den var gjeldende, sier Jesper Møller.

Dermed kan Danmark risikere å måtte bruke sitt nødlandslag også mot Wales.

(©NTB)

Mest sett siste uken