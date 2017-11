Denne Pogba-meldingen setter fyr på ryktebørsen

«Agent P» forhandler igjen.

Paul Pogba er blitt kjent som en aktiv mann på overgangsmarkedet, etter at han sist sommer ved flere anledninger publiserte poster på nettet for å overtale Romelu Lukaku til å slutte seg til Manchester United-laget.

Den daværende Everton-spilleren valgte til slutt Manchester United fremfor Chelsea, som også var interessert i belgierens tjenester, og Pogba fikk det dermed som han ville.

Nå får Pogba igjen Manchester United-fansen til å håpe at en ny spiller vil ankomme Old Trafford.

#AgentP

Franskmannen gikk nemlig ut på Instagram på onsdag og gratulerte Juventus-spissen Paulo Dybala med dagen med et FaceTime-bilde fra en samtale mellom Dybala og Pogba selv. Under bildet gratulerte Pogba «sin bror» med dagen, og la til den etter hvert så berømte emneknaggen #AgentP.

Det er den samme emneknaggen Pogba brukte mens han «overtalte» Lukaku til å bli Manchester United-spiller, og dermed er det lite som kan stanse ryktene om at den argentinske 24-åringen er på vei til Old Trafford.

Så skal det nevnes at Pogba ikke alltid har hatt like mye suksess med sin «agentvirksomhet». Franskmannen hadde nemlig mindre hell med Antoine Griezmann, som han til stadighet ga hint om ville ankomme Manchester United sist sommer. Det hele endte med at Griezmann ble værende i Atletico Madrid.

Elleve mål på tolv kamper

Pogba og Dybala er gode venner fra tiden da de to spilte sammen i Juventus, og Dybala overtok også draktnummer 10 etter at Pogba forlot klubben og reiste til Manchester United.

I Juventus har Dybala virkelig markert seg denne sesongen, med elleve scoringer på de tolv første seriekampene for klubben som ligger på andreplass i Serie A. Det er like mange mål som har scoret gjennom hele fjorårssesongen for Juventus.

