Detaljfriken fikk sparken etter dress-tabbe og klubbflørting: - Han er et geni

Everton-treneren kan se tilbake på en kort, innholdsrik - og bisarr - karriere så langt.

Hvis du nevner Marco Silva blant de som har spilt under treneren, er beundringen åpenbar. Trenere blir ofte dømt etter lagets prestasjoner på fotballbanen, men for spillerne blir Silvas rykte smidd på treningsfeltet.

Det var her Silva viste landslagsspillere fra England, Panama, Sveits og Canada ting de ikke hadde sett før.

Tony Taylor er en av disse. Landslagsspilleren fra Panama fortalte i et intervju med Sky Sports hvordan hans tidligere lagkamerat i Estoril snudde alt på hodet etter å ha blitt promotert til hovedtrener i klubben.

- Treningene hans var så gode. Han var taktisk smart, og veldig oppmerksom på detaljer, fortalte Taylor.

Fra nedrykksstrid til Europaspill

På to sesonger under Silva gikk Estoril fra å være med i nedrykksstriden i Portugals nest høyeste divisjon til å spille Europa League, og Estorils kaptein Steven Vitoria kunne knapt være tydeligere på hvem som var katalysatoren for klubbens suksess.

- Hvis du spør noen hvem som er grunnen til Estorils suksess, uansett om det er spillere, supportere eller staben, vil alle komme opp med det samme svaret. Det er på grunn av Marco Silva, fortalte 31-åringen i det samme intervjuet som Taylor.

Den suksessfulle perioden i Estoril strakk seg fra 2011 til 2014, før Silva ønsket å utforske nye områder.

Cupgull og dress-kaos

Etter å ha tatt over for Leonardo Jardim i Sporting i forkant av 2014/15-sesongen, ledet den karismatiske portugiseren klubben til en tredjeplass i ligaen. En imponerende plassering til tross - det at klubben kun gikk på to tap hele sesongen.

I tillegg til den gode ligaplasseringen ble det cupgull i Sporting. Dette var klubbens første trofé siden 2008, og bar forventninger om tiden som var i vente.

Det skulle dessverre ikke bli noen langvarig suksess for den daværende 38-åringen.

Den 4. juni - fire dager etter cupgullet - fikk Silva sparken i den portugisiske storklubben. Den offentlige grunnen skal ha vært at Silva ikke brukte klubbens offisielle dress i et cup-oppgjør mot FC Vizela seks måneder tidligere, men for mange var dette bare en dårlig grunn for å ansette suksesstreneren Jorge Jesus fra Benfica.

BISARR: Silvas periode i Sporting kan ikke betegnes som annet enn bisarr.

Sporting skal i sitt forsvar derfor ha skrevet et 400 siders langt dokument, hvor de redegjorde for hvorfor de hadde grunn til å gi Silva sparken til tross for suksessen.

- Han er et geni

Til tross for den bisarre episoden i Sporting lot ikke Silva dette affisere han nevneverdig. Han valgte å fortsette karrieren i Olympiakos, hvor det nok en gang ble suksess for den sympatiske treneren.

I Hellas tok den tidligere høyrebacken ligagull på første forsøk, og fikk nok en gang skryt fra flere hold. Han ledet klubben til 17 seiere på rad i hjemlig liga og vant ligaen med seks kamper igjen, noe som er bemerkelsesverdig i seg selv.

Silvas største suksess i Athen kom imidlertid da han slo Arsenal 3-2 i gruppespillet i Champions League, noe som fikk det europeiske markedet til å sperre opp øynene for den unge treneren.

- Det var helt utrolig. Vi vant 17 kamper på rad. Du kunne se der og da at dette var en trener med en stor framtid. Han er veldig smart i den taktiske biten, og bruker utrolig mye tid på detaljer. Han er et geni, skrøt Pajtim Kasami til Sky Sports etter suksessen.

Det kan virke som om Silva var besatt av detaljer, og dette var en nøkkelfaktor også i Hull.

I 2017 tok Silva over den daværende Premier League-klubben, som på det daværende tidspunktet hadde gått ti kamper på rad uten en eneste seier.

På de første ni hjemmekampene ble det hele åtte seiere og en uavgjort, og nok en gang vanket det skryt fra egne spillere.

- Du kan se på øktene hans hvor hardt han arbeider bak kulissene. Han er som en arbeidsnarkoman, forteller den tidligere Hull-spilleren Ryan Mason, som også skryter av hvordan fokuset på detaljer gjenspeilet seg i treningsarbeidet.

DETALJFRIK: Smilet til tross - Silva legger ikke noen detaljer igjen på treningsfeltet.

- Han studerte de andre lagene nøye. Dagen før kamp hadde han satt opp laget, og gikk gjennom faste situasjoner. Til og med motstanderens innkast! Det var en stor forskjell fra tidligere trenere, og vi merket at selv den minste detalj kan gjøre en stor forskjell på det høyeste nivået.

Sparket tross suksess

Likevel kunne ikke suksessen forsvares etter Silvas ene store tabbe i Watford. Etter å ha skrevet under for klubben i forkant av 2017/18-sesongen lå Watford på Champions League-plass etter åtte kamper.

Sparkingen av Ronald Koeman i Everton ble imidlertid for fristende for Silva, som ikke la lokk på at han var svært interessert i den ledige stillingen hos Merseyside-klubben. Dette viste seg også å være katalysatoren for å mislykkes.

Det kan likevel sees på som en kontroversiell sparking av Watford. Silva ledet klubben til en solid 14. plass, i en periode hvor han til tider manglet hele ti(!) førstelagsspillere.

Det er likevel båndene han har klart å knytte med spillerne sine som har vært hovedgrunnen til Silvas suksess.

- Alle ønsker å kjempe for han

I Watford blomstret Richarlison under portugiserens ledelse, og det er grunn til å tro at den unge brasilianeren vil ta nye steg etter at Everton punget ut hele 500 millioner kroner for kantspilleren - Silvas første og dyreste kjøp som trener for klubben.

Mason minnes at Silva skal ha vært en person med en aura rundt seg, og forteller at forholdet mellom han og spillerne skal ha vært hovedgrunnen for suksessen.

- Han kom og besøkte meg et par ganger, og ringte meg alltid. Vi har fortsatt kontakt, og sender hverandre ofte meldinger til tross for at jeg bare spilte for han i tre uker. Han er en god trener, og da trenger du dette. Du trenger å få respekt av spillerne, og bygge opp små forhold, fortalte Mason.

Det stemmer med Kasamis erindringer fra Silvas tid i Olympiakos.

- Han bruker tid på å bli kjent med spillerne sine, og er veldig ærlig. Det er det jeg liker med han. Det viktigste med Silva er at han er en god person. Han er ærlig, og alle ønsker å kjempe for han, men han respekterer samtidig alle spillerne på laget, og alle respekterer han, minnes den sveitsiske landslagsspilleren.

Under fjorårets sesong kunne Everton tidvis fremstå som et lag fylt med enkeltspillere uten en mening fremfor et lag. Kanskje dette vil endres nå som Silva ankommer klubben, og vi endelig vil få se det beste av spillere som Gylfi Sigurdsson, Idrissa Gueye - og ikke minst Silvas tidligere elev Richarlison.

Silvas talenter på treningsfeltet virker ikke å ha forsvunnet. Ei heller hans evne til å samarbeide med mennesker.

Klarer den portugisiske treneren å beholde den riktige dressen på jobb, kan dette fort bli en kjærlighetshistorie Premier League vil ha god nytte av.

Analyse av Everton:

Overgangaktivitet:





Inn:

Richarlison (Watford)

Lucas Digne (Barcelona)

Ut:

Kevin Mirallas (Fiorentina)

Joel Robles (Real Betis)

Wayne Rooney (DC United)

Ashley Williams (Stoke)

Davy Klaassen (Werder Bremen)

Ramiro Funes Mori (Villarreal)

Henry Onyekuru (Galatasaray





Keepere:





Forrige sesong sto Jordan Pickford 38 kamper av 38 mulige i Premier League, og med tanke på sommerens prestasjoner under VM tyder alt på at den 24 år gamle engelskmannen kommer til å få fornyet tillit. Landslagsmålvakten holdt nullen ti ganger forrige sesong, og var den spilleren bak Idrissa Gueye som hadde flest vellykkede pasninger med 1162 pasninger. Dette er utvilsomt noe Silva ønsker å dra nytte av, og med sin offensive spillestil vil portugiseren kunne få bruk for Pickfords presise pasningsfot.





Forsvar:





Til tross for at Everton slapp inn hele 58 mål forrige sesong er det grunn til å tro at de kommer til å slippe inn betraktelig færre denne sesongen. Med Seamus Coleman tilbake fra det fryktelige bruddet i leggen som satte han ute av spill store deler av forrige sesong, vil det være som en ny signering for Evertons del. Den irske backen vil også få sunn konkurranse av unggutten Jonjoe Kenny, som etter alle solemerker også ønsker spilletid den kommende sesongen. I tillegg til dette har Lucas Digne ankommet fra Barcelona, noe som vil gi Leighton Baines og Cuco Martina tøff konkurranse på venstrebacken.

VIKTIG: Lucas Digne vil ta med seg nyttig erfaring fra klubber som PSG, Roma og Barcelona.





På midtstopperplass har som kjent Ashley Williams forlatt klubben til fordel for Stoke. Michael Keane er sannsynligvis selvskreven i forsvarsrekka, og kan vokse seg til å bli en viktig brikke i dette Everton-laget med sin fysikk og tilstedeværelse. Phil Jagielka er 35 år og blir neppe særlig mye yngre, men skal fortsatt ha rutinen og størrelsen til å kunne bidra defensivt. Dersom alderen likevel skulle bli et problem, vil den langt yngre og mer atletiske Mason Holgate sannsynligvis ha få problemer med å tre inn i Evertons bakre rekker.





Midtbane:





Det er gjennom de sentrale leddene at Everton var farligst forrige sesong, og Idrissa Gueye, Tom Davies, Morgan Schneiderlin og James McCarthy kommer til å knive om en plass som en av de to sentrale midtbanespillerne på dette Everton-laget i det som tyder på å bli en 4-2-3-1/4-3-3-hybrid. De to bakerste plassene på midtbanen går etter all sannsynlighet til Gueye og Davies. Gueye har etablert seg som en av de mest spennende midtbanespillerne i Premier League med sin Ngolo Kante-aktige spillestil, mens Davies stammer fra akademiet og har vokst seg til å bli en favoritt blant supporterne.





Foran disse to er plassen selvskreven til en viss islending. Gylfi Sigurdsson kommer fra nok et godt mesterskap med landslaget, og til tross for en skuffende forrige sesong vet vi at 28-åringen har mye å bidra med. Nå er i tillegg Wayne Rooney ute av bildet, og Sigurdsson kommer garantert til å få mye mer frihet og rom å boltre seg i. Klarer han å finne tilbake til formen fra glansdagene i Swansea, kan han bli deres viktigste faktor offensivt.





På kantposisjon er det noe mer åpent. Richarlison kommer etter all sannsynlighet til å ta plass på venstrekanten, men det store spørsmålet knyttes til den høyre kantposisjonen til Everton. Med etablerte spillere som Theo Walcott og Yannick Bolasie, i tillegg til det unge stortalentet Ademola Lookman vil kampen om en plass i førsteelleveren bli hard. Vi tror likevel det vil stå mellom Bolasie og Walcott, og at det er sistnevnte som vil trekke det lengste strået grunnet hans erfaring fra det aller høyeste toppnivået.

FAVORITT: Richarlison har allerede blitt en favoritt blant supporterne.

I tillegg til disse kan en spiller som Nikola Vlasic fort være aktuell til tross for sin unge alder (20), og kantposisjonene kan fort bli rullert merkbart på, noe som bør tas med i betraktningen for alle FPL-spillere der ute.

Angrep:





Cenk Tosun vil neppe minnes forrige sesong som noen stor suksess, men fem mål på tolv kamper er ikke så ille som enkelte skal ha det til. I tillegg til dette er Dominic Calvert-Lewin (21) og Lookman (20) blitt en sommer eldre, og de vil utvilsomt ha lyst til å ta opp kampen om en plass i start-elleveren. Det blir viktig for Everton å få i gang målscorerne så tidlig som mulig nå som fjorårets toppscorer - Wayne Rooney - har forlatt klubben, og med tre sultne måltyver på plass vil Marco Silva få mye å jobbe med i løpet av sesongen.





Manager: Marco Silva





Det har allerede blitt skrevet en del om Marco Silva, men to ting som står igjen i alle klubbene er at han har blitt elsket av spillerne, og han har oppnådd suksess. I Everton vil han ta over en klubb som ønsker å ta opp kampen med resten av topp seks-hierarkiet over tid, noe som kan være en drøm for mannen som i løpet av de siste fire årene har vært i fem forskjellige klubber.

Portugiseren har levert trofeer både i Olympiakos og i Sporting, og var med på å ta klubber som Estoril, Hull og Watford til nye høyder på forholdsvis kort tid. Han har en gnist som smitter over på spillerne, og har et system som kan skape trøbbel hos svært mange i Premier League, noe han spesielt beviste i Watford.

Se opp for: Ademola Lookman (20)

Lookman fikk begrenset med spilletid i Everton før utlånet til RB Leipzig, men i den tyske storklubben klarte unggutten å vise hva som bor i han. Fem mål og tre målgivende pasninger fordelt på 576 minutter tilsvarer et målpoeng hvert 72. minutt, og den lynraske angrepsspilleren håper nok på å få bruk for kvalitetene sine også under Marco Silva.

TALENT: Ademola Lookman er noe av det mest spennende Everton har å by på.

Plusser:

+ Har ikke gjort mange signeringer, men har forsterket startelleveren betraktelig i form av Richarlison og Digne

+ Har en trener som har bevist flere ganger at han vet hva som skal til for å lykkes, og får spillerne også til å tro på det

+ Har en god sentrallinje i form av Pickford, Keane, Gueye, Sigurdsson og Tosun

Minuser:

- Har en svært begrenset stall, og er avhengig av å holde nøkkelspillerne skadefrie

- Mangler kvalitet på topp i form av en klar målscorer, som har bevist at han evner å score 15-20 mål i løpet av en sesong

- Kan se bedre ut på papiret enn det de ofte har fremstått som på banen

Konklusjon:

Everton har i motsetning til starten av forrige sesong fått på plass et lag som ser angrepsdyktige ut, og vil med spillere som Richarlison, Walcott, Tosun og Sigurdsson være en trussel for de aller fleste lag i Premier League. De har i tillegg fått inn en trener som vet hva som skal til for å vinne, og vi tror de kommer til å dra god nytte av dette.

De ser ut til å ha en mye tydeligere startellever enn forrige sesong, og det kan forventes at dette vil gi resultater i form av jevnere prestasjoner på banen enn det som var tilfelle under 2017/18-sesongen.

Både Sigurdsson, Richarlison og Tosun er spillere som er kapable til å bidra med et tosifret antall målpoeng, og i de bakre rekker ser de mer solide ut nå enn tidligere.

De mangler fortsatt det lille ekstra i form av enkeltspillere som skal til for å kjempe om en plass blant topp seks, men vi tror Everton vil være nærmere enn på en god stund denne sesongen.

Treningskamper:

Irdning-Everton (0-22)

Bury-Everton (1-1)

Everton-Lille (0-0)

Porto-Everton (1-0)

Blackburn-Everton (3-0)

Rennes-Everton (4-1)

Everton-Valencia (2-3)

