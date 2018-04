Dette er favorittene til å ta over etter Arsène Wenger

Det spekuleres høyt og lavt runde hvem som blir ny Arsenal-sjef.

Fredag kom beskjeden som alle har ventet på, men som likevel var som et sjokk for mange: Arsène Wenger (68) slutter som Arsenal-manager etter sesongen.

Franskmannen har sittet ved roret i London-klubben siden 1996, og har blant annet vunnet tre ligamesterskap med klubben.

I etterkant av avgangen har det allerede blitt spekulert stort i hvem som skal ta opp arven etter Wenger. Mange navn er nevnt, og i denne artikkelen vil vi samle disse i en liten oversikt.

Luis Enrique (47)

FAVORITT: Luis Enrique.

Spanjolen anses av mange som den store favoritten til å ta over jobben. Flere medier spekulerer i at 47-åringen sitter og vurderer et tilbud fra Arsenal i skrivende stund. Enrique hadde en lang og innholdsrik spillerkarriere, hvor han både spilte for Real Madrid og Barcelona. Han har også 62 kamper for det spanske landslaget. Som trener, har han hatt ansvar for Roma (2011-2012), Celta Vigo (2013-2014) og Barcelona (2014-2017). Den spanske fotballeksperten Guillem Balague uttalte på Sky Sports, fredag, at Enrique ville være en perfekt erstatter for Wenger. Eksperten la vekt på at de to begge er fotballromantikere som står for offensiv og «gøy» fotball. Enrique skal nylig ha hatt tilbud om jobb både fra franske og italienske klubber.

Joachim Löw (58)

TYSKLAND: Joachim Low.

Tyske Joachim Löw har ledet Tysklands A-landslag siden 2006, og har ledet tyskerne til ett VM-gull, én VM-bronse og ett EM-sølv. Laget har også vunnet Confederations Cup. Før han tok over det tyske landslaget, trente han lag i Tyskland, Tyrkia og Østerrike. Han vant blant annet den tyske cupen da han trente Stuttgart på 90-tallet. Löw har blitt kåret til både årets tyske trener og verdens beste trener i løpet av sin trenerkarriere.

Carlo Ancelotti (58)

Den mest rutinerte blant disse ni alternativene, er Carlo Ancelotti. Italieneren har trent blant annet AC Milan, Chelsea, Juventus, Real Madrid, Bayern München og Paris Saint-Germain. 58-åringen har vunnet både Champions League, Premier League, Serie A, Bundesligaen og Ligue 1 som manager, og kan dermed slå i bordet med flere titler enn de fleste andre managerne i verden. Ancelotti skal ikke være ueffen for å ta over Arsenal, og skal nylig ha uttalt følgende:

ÅPEN: Carlo Ancelotti.

– The Gunners (Arsenal) avgjør sin egen framtid. Hvis jeg er involvert i planene deres, vil jeg være henrykt over det fra et profesjonelt ståsted. Min framtid avhenger av mulighetene og prosjektene jeg blir presentert. Det er ikke bare opp til meg, sier Ancelotti.

Brendan Rodgers (45)

CELTIC-MANAGER: Brendan Rodgers.

Brendan Rodgers har et kjent navn hos alle som følger Premier League. Han gjorde Swansea til «Swansea-lona» og førte Liverpool til andreplass i ligaen, bare to poeng bak ligamester Manchester City. Det førte også til at han ble kåret til Årets manager i Premier League. Etter å ha fått sparken i Liverpool, har nord-iren tatt over Celtic. Det har vært umiddelbar suksess, og ligaen med vunnet med hele 30 poengs margin i den første sesongen. Laget vant hele 34 av 38 kamper, og tapte ikk en eneste ligakamp den sesongen. Også denne sesongen vinner Celtic den skotske ligaen.

Leonardo Jardim (43)

MONACO: Leonardo Jardim.

Portugisiske Leonadro Jardim har blitt koblet til Arsenal-jobben en god stund. 43-åringen har for alvor fått fart på trenerkarrieren i Monaco, og ledet klubben til deres første ligagull på 17 år forrige sesong. Laget tok seg også til semifinale i Champions League. Under Jardims ledelse, har Monaco fått fram nye, unge verdensstjerner og på nytt etablert seg helt i toppen av fransk fotball. Også Wenger ledet Monaco en periode før han tok over Arsenal på 90-tallet, så kanskje er det duket for å forsøke å gjenta suksessoppskriften fra for 20 år siden?

Diego Simeone (47)

ATLETICO MADRID: Diego Simeone.

Argentinske Diego Simeone har løftet Atlético Madrid til både ligagull, Copa del Rey-seier, Europa League-seier og to Champions League-finaler. 47-åringen er kjent for en spillestil som er stikk motsatt av Wengers. Med knallhard defensiv jobbing, en klar 4-4-2-formasjon og et kontringsspillfå i verden mester bedre, har Atlético Madrid blitt et av de verste lagene å møte. Spørsmålet er likevel om dette er spillestilen som blir verdsatt på Emirates Stadium.

Massimiliano Allegri (50)

JUVENTUS: Massimiliano Allegri.

Juventus-sjef Massimiliano Allegri har lang erfaring fra italiensk fotball. Han ledet AC Milan til deres første Scudetto på sju år, og har etter at han tok over Juventus vunnet både den italienske cupen og ligaen hvert år. Han har også ledet Juventus til to Champions League-finaler på tre år.

Thomas Tuchel (44)

AKTUELL: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel var Jürgen Klopps arvtager i Dortmund, og vant den tyske cupen med klubben. Han har blitt sterkt koblet til jobb i Paris Saint-Germain, men det har foreløpig ikke kommet noen bekreftelse rundt dette. Tuchel kobles nå også til Arsenal. Tyskeren anses som et av de heteste manager-navnene i Europa for tiden, og er svært ettertraktet i flere storklubber. Skal Arsenal sikre seg tyskerens underskrift, må de trolig agere raskt.

Eddie Howe (40)



BOURNEMOUTH: Eddie Howe.

Bournemouth-manager Eddie Howe er den minst rutinerte på denne listen, men kan passe godt inn i Arsenal likevel. Har gjort underverker med en liten klubb som Bournemouth gjennom offensiv, attraktiv fotball. Med unntak av halvannen sesong som Burnley-sjef, har Howe sittet som manager i Bournemouth siden 2008. Howe har tatt klubben fra nivå fire til å bli et midt-på-tabellen-lag i Premier League. Spørsmålet er om han makter å ta steget opp til en virkelig toppklubb, med et helt annet press.

Arsenal spiller sin neste kamp på søndag, da de tar imot West Ham. Den kampen kan følges live hos Nettavisen.

