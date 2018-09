Diafra Sakho glemte Lamborghinien i England da han forlot West Ham

Stod på parkeringsplass i tre måneder.

Diafra Sakho tjente godt med penger i løpet av perioden sin i West Ham, fra 2014 til 2018. Tydeligvis så godt at han presterte å glemme bilen sin, verdt over to millioner kroner, da han forlot klubben og England.

For i januar 2018 ble Sakho solgt fra West Ham til franske Rennes. Etter at 28-åringen hadde forlatt England ble det stående en dyr Lamborghini på treningsfeltet til West Ham, Rush Green, i flere måneder. Nøyaktig på samme sted.

Da en besøkende på treningsfeltet spurte hvorfor bilen bare stod der, skal han ha blitt fortalt at Sakho hadde kjøpt bilen og forlatt den der. Det skriver Daily Mail.

Bilen senegaleseren glemte igjen på en parkeringsplass i London, er en Lamborghini Aventador, til en verdi av 2,16 millioner. Fargen på bilen var oransje, men er ikke den som er avbildet under.

Sakho scoret 24 mål på 71 kamper i alle turneringer i løpet av sin tid for «The Hammers».

LAMBORGHINI AVENTADOR: Slik ser bilen Diafra Sakho lot bli igjen i England, da han flyttet til Frankrike.

Forferdelig start på sesongen

West Ham har forøvrig startet sesongen på verst tenkelige måte, da de er det eneste laget i ligaen som har tapt de fire første kampene i Premier League denne sesongen. «The Hammers» har sluppet inn ti mål på fire kamper og har kun scoret to mål hittil, begge av Marko Arnautovic.

Manuel Pellegrini tok over klubben i sommer, som manager og står allerede i fare for å miste jobben, hvis ikke resultatene begynner å forbedre seg. Chileneren vant Premier League med Manchester City i 2013/14-sesongen.

Taper tross ni kjøp

West Ham har kjøpt flere spillere i sommer og investerte rundt 100 millioner pund for å få hentet dem til London Stadium:

Ryan Fredericks (Fulham, gratis)

Issa Diop (Toulouse, 22 millioner pund)

Lukasz Fabianski (Swansea, 7 millioner pund)

Jack Wilshere (Arsenal, gratis)

Andrij Jarmolenko (Borussia Dortmund, 17 millioner pund)

Fabián Balbuena (Corinthians, sum ikke oppgitt)

Felipe Anderson (Lazio, 40 millioner pund)

Lucas Perez (Arsenal, 10 millioner pund)

Carlos Sánchez (Fiorentina, sum ikke oppgitt)

Mest sett siste uken