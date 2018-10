Dier etter taklingen på Ramos: - Må sette et eksempel

Tottenham-spilleren gikk knallhardt til mot den omstridte Real Madrid-stopperen i Nations League-kampen mot Spania.

Det var spilt kun ti minutter i Nations League-oppgjøret mandag da Ramos fikk et litt langt touch inne i eget felt.

Da så Eric Dier sitt snitt til virkelig å trykke til, og midtbanespilleren gikk voldsomt til da han taklet både mann og ball.

Spurs-stjernen argumenterte for at han tok ballen, men ble likevel belønnet med et gult for taklingen på Ramos.

- Statuere et eksempel

Nå forteller Dier hvordan han oppfattet situasjonen som utløste stor diskusjon på blant annet Twitter.

- Jeg synes det er veldig viktig å respektere motstanderne, og Ramos er blant tidenes beste, sier 24-åringen ifølge Sky Sports før han fortsetter.

- Samtidig er det viktig at vi setter ned foten når kampen starter, statuerer et eksempel og er aggressive - fortsatt med respekt, men vi må være aggressive, på tå hev og vise at vi ikke blir skremt av noe.

Taklingen fikk supportere til å engasjere seg i sosiale medier. Ramos er kjent for å være en spiller som selv trykker til i duellene, og midtstopperen er heller ikke redd for å benytte seg av tjuvtriks.

I Champions League-finalen satte han blant annet en albue i hodet på Liverpool-keeper Loris Karius, noe som senere har vist seg gjorde at tyskeren pådro seg hjernerystelse.

3-0 til pause

Taklingen til Dier virket uansett å sette fyr på det engelske laget i mandagens kamp.

To scoringer fra Raheem Sterling og én fra Marcus Rashford gjorde at «Three Lions» gikk til pause med 3-0-ledelse borte.

Spania reduserte både én og to ganger etter pause, men England holdt unna og påførte spanjolene deres første hjemmetap siden 2003.

Resultatet betyr at Gareth Southgates lag nå er to poeng bak Spania i gruppe A4. Det spanske laget har seks poeng etter tre kamper, mens England følger to poeng etter.

