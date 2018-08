Disse byttet klubb på Serie As deadline day

Serie A-klubbene er aktive på deadline day.

Flere kjente fjes fant veien til Italia på Serie As deadline day fredag.

Tidligere Arsenal- og Roma-spiller Gervinho er blant dem som vender tilbake til Italia etter halvannet år i kinesiske Hebei China Fortune.

Ivorianeren signerte nemlig en treårskontrakt med nyopprykkede Parma.

Etter sju år med utlån fra Arsenal, fant også Joel Campbell ut at det var på tide å forlate London for godt. Costaricaneren har skrevet under på en treårskontrakt med Frosinone, som også er nyopprykket.

Arsenal sendte også tredjekeeper David Ospina på lån til Napoli.

Også Ragnar Klavan ankom Italia fredag. Liverpool har valgt å selge midtstopperen til Cagliari for rundt to millioner euro, melder Sky Italia.

Juventus bekreftet at klubbens mangeårige midtbanespiller Claudio Marchisio har blitt fristilt fra sin kontrakt. Juventus sikret seg samtidig Arsenal-talentet Stephy Mavdidi, som slutter seg til klubbens b-lag.

Tidligere Haugesund-spiller William Troost-Ekong forlot tyrkiske Bursaspor til fordel for Udinese for rundt 3,3 millioner euro.

FERDIG I JUVENTUS: Claudio Marchisio.

Valencia bekreftet på sine hjemmesider at klubben har solgt angriperen Simone Zaza til Torino. Spissen, kjent for mange for sitt komiske straffespark mot Tyskland i EM 2016, selges for 14 millioner euro og skriver under på en femårskontrakt.

AC Milan sikret seg uruguayaneren Diego Laxalt fra Genoa for 18 millioner euro og bekreftet samtidig at klubben henter Samu Castillejo fra Villarreal på lån med opsjon på kjøp. Carlos Bacca går motsatt vei.

Atalanta hentet Emiliano Rigoni på lån fra Zenit St Petersburg, med opsjon på å kjøpe argentineren for 15 millioner euro neste sesong.

Også Sampdoria var aktive på deadline day. Klubben, som har utsatt seriestarten på grunn av brotragedien i Genova-området tidligere denne uken, hentet Lorenzo Tonelli på lån fra Napoli.

Empoli sikret seg Salih Ucan på lån fra Fenerbahce og Afriyie Acquah fra Torino.

Torino på sin side bekreftet at klubben låner Roberto Soriano fra Villarreal og Koffi Djidji fra Nantes, med opsjon på kjøp.

Klubben kvittet seg samtidig med Mirko Valdifiori og Kevin Bonifazi, som signerte for SPAL, som også sikret seg Simone Missiroli fra Sassuolo på en treårskontrakt.

Overgangsvinduet i Italia stenger klokken 20.00 fredag kveld.

Serie A sparkes i gang når Cristiano Ronaldo og Juventus gjester Chievo 18.00 lørdag. Kampen sendes på den nye strømmetjenesten Strive.

