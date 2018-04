Dramatisk da Arsenal snublet mot ti mann

- Det er med på å ødelegge kampen, sier Thomas Myhre om utvisningene av Sime Vrsaljko og trener Diego Simeone.

ARSENAL - ATLETICO MADRID 1-1:

Atletico Madrid tar med seg et godt utgangspunkt til returkampen, etter at det spanske hovedstadslaget kjempet seg til 1-1 borte mot Arsenal i Europa League-semifinalen torsdag.

Alexandre Lacazette ga Arsenal ledelsen, men Antoine Griezmann slo tilbake og utlignet for gjestene fra Madrid.

Kampen ble svært preget av at Atletico Madrids høyreback Sime Vrsaljko ble utvist allerede etter ti minutter, etter at kroaten kom for sent inn i dueller med Jack Wilshere og målscorer Alexandre Lacazette.

- Markeringsbehov

Tidligere landslagskeeper Thomas Myhre, som satt i Max sitt studio underveis i kampen, mener dommer Clement Turpin burde latt det røde kortet bli liggende i lomma.

- En fransk dommer med markeringsbehov. Han kan komme unna den situasjonen ved å si ifra til høyrebacken at «det er siste gang». Han er uheldig med den taklingen der, mener Myhre.

La Liga-ekspert Petter Veland var imidlertid enig i dommerens avgjørelse.

- Korrekt utvisning. To situasjoner som begge kvalifiserer til gult, skriver Veland på Twitter.

Kort tid etter at Vrsaljko ble utvist, ble Atletico-trener Diego Simeone sendt på tribunen for ville protester. Argentineren var rasende da Arsenals Hector Bellerin slapp unna gult kort etter en duell med Koke.

Myhre mener at dommeren også burde latt trenerprofilen slippe unna.

- Det å vise ut Simeone der ... der også skal han få roet ned gemyttene. Jeg skjønner at han gestikulerer og sånne ting som det, men jeg synes det er med på å ødelegge kampen, sier Myhre.

SENDT PÅ TRIBUNEN: Diego Simeone ble sendt på tribunen for kraftige protester.

Frankmenn i hovedrollene



Arsenal var det klart førende laget, også før utvisningen, men klarte ikke å overliste Jan Oblak før pause, til tross for flere store målsjanser.

Alexandre Lacazette, Jack Wilshere og Danny Welbeck prøvde seg i tur og orden, men den solide slovenske målvakten vartet opp med redning etter redning.

Nærmest for Atletico før pause var Antoine Griezmann, som kom til avslutning etter et glimrende forarbeid fra Thomas Partey, men David Ospina var med på notene.

1-0: Alexandre Lacazette slipper jubelen løs etter å ha headet inn ledermålet for Arsenal.

Etter en times spill skulle det endelig lykkes for Arsenal. Jack Wilshere vant ballen høyt i banen og spilte vegg med Aaron Ramsey før han slo ballen inn til Alexandre Lacazette.

Franskmannen knuste alt av Atletico-forsvarere i luftduellen og stanget inn 1-0 for vertene.

Da så det ut til at Arsenal skulle få med seg et godt utgangspunkt, men det satte Antoine Girezmann en solid stopper for.

Den franske landslagsspissen stakk i bakrom, og da Laurent Koscielny ikke klarte å klarere, tok Atletico-spilleren med seg ballen videre, avsluttet først en gang på Ospina, før han satte returen i mål til 1-1.

I den andre semifinalen tok Marseille første stikk med 2-0 hjemme mot Red Bull Salzburg etter mål av Florian Thauvin og Clinton N'Jie.

Valon Berisha spilte hele kampen for Salzburg, mens Fredrik Gulbrandsen kom inn den siste halvtimen. Den tidligere LSK- og Molde-spilleren var nær redusering da han traff stolpen etter 77 minutter.

Mest sett siste uken