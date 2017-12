Eksperten om Liverpools rekordkjøp: - En merkbar endring

Premier League-kommentator Øyvind Alsaker skryter av Liverpools rekordkjøp, samtidig som han biter seg merke i en endring hos Premier League-klubben.

Onsdag kveld ble det klart at Liverpool har sikret seg den nederlandske midtstopperen Virgil van Dijk.

Samtidig avslører Southampton at overgangen vil gjøre Van Dijk til verdens dyreste forsvarsspiller.

Ifølge en rekke engelske medier, betaler Liverpool 75 millioner pund for spilleren som skal ha vært ønsket av begge de pengesterke klubbene Manchester City og Chelsea.

- Merkbar endring



Øyvind Alsaker, TV 2s Premier League-kommentator, lar seg imponere av at Liverpool klarer å hente en såpass ettertraktet spiller. Han mener å ha sett en endring hos klubben etter at Jurgen Klopp tok over som manager.

- Van Dijk er en spiller som sikkert kunne gått til Manchester City og bli ligamester, men der har du Klopp-effekten. Han ser seg ut noen mål og så får han de inn. Det samme gjelder Naby Keita, selv om de må vente ett år på han, sier Alsaker til Nettavisen.

- Det er åpenbart at den effekten er viktig for Liverpool. De har aldri vært i den situasjonen før. Det har aldri vært Liverpool som har hentet en dyr midtstopper. Det tilhører Manchester City, Chelsea og den type lag. Dette vil jeg si er en merkbar endring, forklarer fotballkommentatoren.

Van Dijk ble allerede i sommer koblet til Liverpool, men da satte Southampton foten ned. Alsaker er imponert over at Klopp da ikke lot seg friste av å hente andre alternativer på stopperplass.

- Jeg synes det er en litt imponerende egenskap hos en manager, forteller Alsaker.

- Det krever litt mot. Det er sånt som jeg synes er kult, forklarer kommentatoren.

- Veldig god midtstopper



Liverpool har til tross for at Klopp valgte å vente en halv sesong på Van Dijk, klart seg godt så langt i Premier League.

Likevel mener Alsaker at det er helt nødvendig for klubben å forsterke forsvaret.

- Det er en lagdel som Liverpool er nødt til å forsterke.

- Hjemme har de knapt sluppet inn mål, men borte har det vært en del problemer, forklarer Alsaker.

Han tror nederlenderen vil passe godt inn i sitt nye lag.

- Van Dijk på sitt beste er en veldig god midtstopper. Det er en oppgradering fra det de har. Det blir spennende. Det blir selvfølgelig litt press på ham nå.

- Han er en spillende stopper som jeg tenker passer veldig fint i Liverpool med Klopps stil. At han kan bidra når lag legger seg lavt er en stor styrke, forteller Alsaker.

Fornøyd Van Dijk



Van Dijks overgang til Liverpool blir formelt gjennomført når overgangsvinduet åpner førstkommende mandag.

Nederlenderen legger ikke skjul på at han er glad for at overgangen endelig er i boks.

- Jeg er lett og stolt over å ha blitt enig med Liverpool. Dette er en stor dag for meg og min familie ettersom jeg blir en del av en av verdens største fotballklubber. Jeg kan nesten ikke vente med å ta på meg den berømte røde drakten foran the Kop for første gang, skriver Van Dijk i en melding som han har delt på Twitter.

Samtidig takker nederlenderen Southampton som han nå forlater.

