Eksperter bekymret etter Kane-innhopp

- Jeg er bekymret for Harry Kane, sier tidligere Manchester United-spiller Gary Neville.

Engelske fotballeksperter er samstemte etter at England slo Sveits 1-0 i en privatlandskamp tirsdag; Harry Kane burde ikke ha spilt kampen.

Kane startet kampen på benken, men en halvtime før slutt ble han byttet inn.

- Ronaldo er på ferie

Gary Neville er blant ekspertene som mener Gareth Southgate burde gitt Tottenham-stjernen en etterlengtet pause og at han ikke burde vært i troppen i det hele tatt.

- Jeg er bekymret for Harry Kane. Siden 2015 har han spilt 175 kamper. Glem det fysiske, han trenger en mental pause, fordi han sliter. Jeg synes ikke han burde vært tatt ut på landslaget, sier Neville, som selv sier han gikk på en smell da han ble presset til å spille for både klubb- og landslag.

Sky Sports-kollega og tidligere Liverpool-spiller Jamie Redknapp er enig med Neville.

- Jeg ser på Cristiano Ronaldo denne uken, og han er på ferie med familien. Uansett om det er en uke eller fem dager, gjelder det å få en pause. Hva lærer vi av å se Kane spille privatlandskamp mot Sveits? Vi vet at Harry Kane er en bra spiller, sier Redknapp ifølge Sky Sports.

BEKYMRET: Jamie Carragher og Gary Neville.

Southgates forsvarstale

Også tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher mener Tottenham-stjernen burde fått en fridag tidligere denne uken.

- Når det gjelder Kane, ser jeg på ham som en trygg mann å gi ballen til. Han har styrke i overkroppen og holder folk unna seg, men han så slapp ut med ballen og ble lett skubbet unna. Noen ganger handler det om at man er sliten fysisk, men det kan også være psykisk. Det handler nok om at han spiller mange kamper, men han har heller ikke sett helt ut som seg selv etter skaden han pådro seg for Tottenham for noen måneder siden, mener Carragher.

Landslagstrener Gareth Southgate har forsvart sin avgjørelse om å sende Kane på banen.

- Hadde han ikke spilt i dag, hadde han gått ut og løpt på banen etterpå. Å spille i 30 minutter er ikke noe problem. Å starte kampen er noe annet. Mentalt er det helt annerledes. I tillegg ville vi avslutte kampen på en bra måte, og hadde et lite puslespill med tanke på hvem vi kunne la spille og hvem vi skulle la spille, sa Southgate ifølge Sky Sports.

Tottenham og Harry Kane møter Liverpool på Wembley 13.30 førstkommende lørdag.

