Elyounoussi stortrives i Southampton

Southampton fikk endelig snappet opp spilleren de hadde fulgt tett i seks år.

Tidligere i sommer ble Mohamed Elyounoussi klar for Southampton, etter at Premier League-klubben betalte Basel rundt 170 millioner kroner for den norske landslagsspilleren.

Mark Hughes´ klubb visste hva de kjøpte, for de hadde speidet og fulgt ham nøye de siste seks årene.

Nettopp det gjør at Elyounoussi føler seg trygg på at han kan gjøre det godt hos sin nye arbeidsgiver.

- Det er bra at de har fulgt meg siden 2012. Det er lang periode og det gjør meg sikker på at jeg kan stole på klubben. Jeg kan komme hit og være meg selv, fordi det eneste de forventer av meg er at jeg gjør det samme som i Basel. Jeg skal spille mitt spill og forsøke å skape sjanser, sier Eloyunoussi til lokalavisen Daily Echo.

Southampton er kjent for å være en klubb som tenker utvikling og langsiktig, og handelen av den norske spissen er nok et bevis på dette.

- De kjenner kvalitetene mine og nå er jeg her for å utvikle meg videre som fotballspiller. Jeg føler meg trygg på at jeg kommer til å gjøre det her, forteller Elyounoussi.

At Southampton fulgte ham i seks år, synes 23-åringen er en god trygghet for ham selv, men også litt spesielt.

- Det er nesten litt ekkelt at de har forfulgt meg så lenge, men det betyr veldig mye at de har kartlagt meg på den måten, foroklarer spissen.

Så langt i sommer har Elyounoussi vært med sin nye arbeidsgiver på turné til Kina og Frankrike, hvor de oppholder seg i disse dager.

Likevel føler 23-åringen at han har funnet seg godt til rette i sin nye by.

Han er spesielt glad for den gode mottakelsen han har fått av sine nye lagkamerater.

- Det er en veldig fin og enkel gruppe med spillere å komme inn i. De har hjulpet meg mye både på og utenfor banen.

