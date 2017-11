Emenalo gir seg i Chelsea

Den engelske fotballgiganten Chelseas tekniske direktør Michael Emenalo gir seg i jobben.

Det bekreftet London-klubben mandag.

Emenalo har vært teknisk direktør på Stamford Bridge i ti år. Arbeidsinstruksen har blant annet inneholdt en rolle som støttespiller for klubbens trenerteam og en sjefsrolle for klubbens speidernettverk.

I Emenalos tid i klubben har Chelsea vunnet tre Premier League-titler, tre FA-cuptriumfer, ligacupen samt europaligaen og mesterligaen.

- Dette var et vanskelig valg å ta, men jeg tror det er det rette for både meg, familien min og klubben, sier Emenalo.

Chelsea-manager Antonio Conte skryter av kollegaen som nå gir seg.

- Jeg er svært lei meg for at Michael forlater Chelsea, og jeg vil gjerne takke han for hjelpen og støtten han har gitt meg siden jeg kom til klubben, sier italieneren.

