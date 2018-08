Emery nekter spillerne å drikke juice

Arsenal-manageren tar Arsene Wengers kostholdsregime et steg videre.

Unai Emery tar grep både på og utenfor banen for å gjøre Arsenal til et vinnerlag.

Ifølge The Mirror har Arsenals ferske manager nå lagt ned forbud mot fruktjuice på menyen spillerne kan forsyne seg av.

Spanjolen har i tillegg innført mer intense treninger, flere en-til-en-samtaler med spillerne og endret måten spillerne trener styrke på.

Arsenal-stjernene skal ifølge avisen være fornøyd med det nye regimet, som ses på som en videreføring av Arsene Wengers profesjonalisering av klubben.

Den tidligere Arsenal-manageren endret Arsenal-spillernes diett fullstendig og tillot verken junkfood eller dårlige drikkevaner da han ankom i 1996. Fisk, kylling og dampede grønnsaker ble den nye hverdagen for spillere, som tidligere spiste hva de ville.

Emery på sin side har tatt det et steg videre med strenge vektkrav, målinger av fettprosent. Et av grepene som vekker oppsikt i engelsk presse er at juice har blitt byttet ut med vann.

Arsenal fikk en tøff start på sesongen og sto med null poeng etter møtene med Manchester City og Chelsea. Seieren mot West Ham i helgen sørget imidlertid for at London-klubben ikke ble hektet av i toppen allerede etter tre serierunder.

Søndag besøker Emery og hans menn nyopprykkede Cardiff, som står med to poeng etter tre kamper.

