Engelske medier: - Mauricio Pochettinos tid i Tottenham kan nærme seg slutten

Real Madrid og Manchester United nevnes som to klubber som ønsker den argentinske treneren.

Fremtiden til Tottenham-trener Mauricio Pochettino virker mer uviss enn noe gang. Flere engelske medier hevder at Tottenham nå frykter at de kan miste sin argentinske supertrener.

Pochettino signerte, som kjent, en forlengelse av sin kontrakt med London-klubben i som binder han til de helhvite frem til 2023. Det er uansett grunn til å spekulere om Pochettino ønsker å bli værende.

The Telegraph skriver at klubben frykter at Pochettino fort kan bli lei av å vente på å innflyttingen på ny stadion. Tottenham spiller på Wembley i påvente at Tottenham Stadium skal stå klar.

Stadionproblemer



Stadion skulle egentlig ha åpnet allerede i september, og siden har klubben utsatt denne åpningen til desember. Sist uke gjorde direktør Daniel Levy det klart at Tottenham ikke kommer til å rekke denne datoen heller.

The Telegraph skriver at tanken skal være å åpne stadion til hjemmekampen mot Manchester United i januar, men avisen viser til kilder som har påpekt at Tottenham fort må vente til februar med å åpne stadion.

For Pochettinos del kan det fort bety at han må vente helt til neste sommer med å handle inn spillere. Tottenham var den eneste klubben som ikke styrket seg i sommer, og avisen skriver at argentineren har gjort det klart at han vil ha muligheten til å forsterke betraktelig når klubben flytter inn på nytt stadion.

En av klubbene som tidligere har ligget langflate etter Pochettino er Real Madrid. Den spanske storklubben sparket Julen Lopetegui tidligere denne uken, og ansatte Santiago Solari på midlertidig basis.

Hala Madrid?



The Sun skriver at de klubben på Santiago Bernabeu står klare til å doble lønnen til Pochettino i et forsøk på å lokke han tilbake til LaLiga. Pochettino har tidligere trent Espanyol i den spanske toppdivisjonen.

Videre skriver avisen at 46-åringen er mannen på toppen av ønskelisten til Madrid-president Florentino Pérez, og at han kommer til å få stor frihet på overgangsmarkedet dersom han bytter ut England med Spania.

Ved en dobling av Pochettinos lønn vil han tjene smått svimlende 17 millioner pund (rundt 180 millioner kroner) i året.

The Telegraph skriver at også Manchester United fort kan være på jakt etter ny trener. José Mourinho sitter fortsatt ikke helt trygt på Old Trafford, og Pochettinos navn har blitt nevnt som en mulig erstatter tidligere.

Tottenham tapte sist seriekamp hjemme mot Manchester City, og ligger på femteplass i Premier League. Det er fem poeng opp til nettopp City, som leder ligaen.

