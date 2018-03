Evans kobles til Tottenham

Jonny Evans skal være ønsket av Tottenham Hotspur.

Det er den engelske avisen The Telegraph som hevder at Spurs vurderer å utløse West Bromwich Albion-spillerens utkjøpsklausul på tre millioner pund dersom WBA rykker ned fra Premier League denne sesongen.

Evans ble i fjor koblet til både Manchester City og Arsenal, men har foreløpig blitt værende West Brom. Det kan imidlertid fort endre seg til sommeren.

Tidligere har engelsk presse meldt at Evans har en klausul som gjør at han kan forlate WBA for tre millioner pund dersom de rykker ned. For øyeblikket ligger West Bromwich helt sist i Premier League og ser ut til å være på god vei til Championship neste sesong.

Dette vurderer nå Tottenham å utnytte, skal vi tro The Telegraph.

Erfaren stopper

Tottenham har per dags dato en rekke alternativer på stopperplass, men med unntak av Toby Alderweireld og Jan Vertonghen er alternativene forholdsvis unge.

I Jonny Evans ville Mauricio Pochettino fått en erfaren stopper som blant annet har spilt flere sesonger for Manchester United i både Premier League og Champions League.

Evans har også vært en nøkkelspiller for West Bromwich de siste sesongen.

Alderweireld på vei bort?

Samtidig som Evans kobles til Spurs ryktes det at Alderweireld skal være på vei bort fra Tottenham.

Flere engelske medier hevder at Alderweireld ikke har klart å bli enig med Tottenham om en kontraktsforlengelse og klubben fra Nord-London kan derfor komme til å selge belgieren til sommeren.

Alderweireld har ett år igjen av sin kontrakt med klubben, men Spurs har muligheten til å forlenge avtalen med ett år. Det utløser imidlertid en klausul som gjør at belgieren kan forlate klubben for 25 millioner pund allerede neste sommer.

Dermed kan Spurs komme til å la seg friste av å selge midtstopperen for trolig det dobbelte allerede nå til sommeren.

Chelsea, Manchester United og Paris Saint-Germain er blant klubbene som den siste tiden har blitt koblet til Alderweireld.

