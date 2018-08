Everton-direktør om Richarlison-overgang: - Vi måtte betale litt for mye

Slo nesten klubbrekorden for å signere brasilianeren.

Richarlison fikk en fantastisk start på Everton-karrieren da han scoret to mål i debuten mot Wolves. Det var en god start på å tilbakebetale de rapporterte 40 millioner pund (rundt 430 millioner kroner) Everton skal ha betalt til Watford for å sikre seg brasilianeren.

Everton-direktør Marcel Brands er uansett klar i sin tale. Han mener at de blåkledde fra Liverpool fort har betalt altfor mye for å sikre seg 21-åringen.

- Vi mente at dette var en vanskelig avtale å få i stand grunnet klubbenes historie. Vi var overbevist av ham, men med tanke på situasjonen med Watford så måtte vi betale litt for mye. Jeg tror markedsverdien hans er litt mindre, men vi er fornøyde med ham, sier Brands ifølge The Guardian.

Richarlison er fortsatt ikke klubbens dyreste spiller. De skal, ifølge rapporterne, ha betalt 45 millioner pund (480 millioner kroner) da de signerte Gylfi Sigurdsson fra Swansea i 2017.

Trener



Problemene mellom Everton og Watford startet allerede med nåværende Everton-trener Marco Silva. I mai sendte Watford inn en offsiell klage på Evertons oppførsel i forsøket på å få Silva til å erstatte tidligere Everton-trener Ronald Koeman.

Denne klagen ble sendt inn etter at Silva fikk sparken i Watford, og så sent som i juli meldte The Independent om at klubben fra Vicarage Road fortsatt forfølger saken.

SJEF: Marcel Brands er mannen som styrer og steller i Everton.

Silva endte til slutt opp på Goodison Park etter at Watford sparket ham i januar. Den gangen skrev de i sin pressemelding at «hadde det ikke vært for en uberettiget tilnærming fra en Premier League-rival for hans tjenester, hadde vi fortsatt å blomstre under hans ledelse».

Dette skal ha vært punkter som gjorde at Richarlisons overgangssum ble noe mer enn det Everton ønsket å betale. Brands og de blåkledde har også blitt kritisert for sin signering av Yerry Mina fra Barcelona.

Mina-money



Flere kilder hevdet at Manchester United lå langflate etter colombianeren, men ikke ønsket å betale agenthonoraret til spillerens agent. Det slår Brands tilbake mot.

- Nei, dette var ganske enkelt gjennomført. Jeg la inn et bud og Barcelona bad om en sum som ikke var i nærheten av hva vi hadde betalt. De sa «OK, da venter vi til markedet stenger». Vi endret aldri vårt bud, men det var en risk fordi alle skrev om at Man United ville ha Mina, sier Brands.

- Barcelona brukte det, agentene brukte det, alle brukte det.

Om det faktisk var interesse fra United i Mina er Brands fortsatt usikker på:

- Jeg vet ikke om United var interessert. Spilleren fortalte meg konstant «jeg vil til Everton». Det er flott for oss, men vi visste aldri om United kom til å komme inn og tilby han en ekstra 150.000 pund i uka, det er noe enhver spiller ønsker. Jeg kjenner ikke situasjonen med United, men det var noe Barcelona benyttet seg av, sier Brands.

Han sier at Barcelona skal ha sagt at United var på vei til å legge inn et bud, og at han tok en sjanse ved å ikke bite på da Barcelona presset på som mest med United-interessen.

Everton hadde et aktivt overgangsvindu og sikret seg også Lucas Digne og André Gomes fra Barcelona. I tillegg ankom også Kurt Zouma på lån fra Chelsea og Bernard fra Sjakhtar Donetsk.

Etter sesongens første kamp ligger Everton på niendeplass i Premier League etter å ha spilt 2-2 mot Wolves i sesongen første kamp.

