Evra kysser og biter rå kylling i bisarr video - får det til å koke på sosiale medier

Patrice Evra har lagt ut en forstyrrende video av at han kysser og dasker en rå kylling.

Onsdag ettermiddag la den tidligere Manchester United-spilleren, Patrice Evra, ut en video på Instagram av at han kysser en kylling.

I videoen kysser den 37 år gamle franskmannen en rå kylling utallige ganger, i tillegg til å daske og bite den.

I slutten av innlegget kommer den tidligere landslagspilleren med utsagnet: «I love this game», mens han ler høyt. Evra pleier ofte å bruke utsagnet og den påfølgende latteren i sine videoer, som oftest blir mottatt som svært humoristiske. Slik har det ikke gått med kyllingvideoen hans.

Både i kommentarfeltet på innlegget hans og på Twitter har han blitt kritisert kraftig, da mange mener videoen er veldig forstyrrende og ekkel.

Flere Twitter- og Instagram-brukere mener også at Evra ikke respekterer veganere med kylling-kyssingen og daskingen. I tillegg til kylling-videoen la Evra ut en video på «historien» sin hvor han snakket nedsettende om veganerne som reagerte (se video av historien lenger ned i artikkelen).

- Medfører smittefare og bakterier



Evras kyssing og biting av kyllingen kan også være skadelig for ham selv. Det finnes mange symptomer på farlige bakterier på overflaten av en rå kylling.

Avdelingsdirektør for Dyrehelse og trygg mat ved veterinærinstituttet, Merete Hofshagen, kan fortelle Nettavisen at å kysse overflaten på en rå kylling kan få alvorlige konsekvenser.

- Generelt vil det å kysse overflaten på en rå kylling kunne medføre smittefare med bakterier som for eksempel salmonella og campylobacter, sier Hofshagen til Nettavisen før hun fortsetter:

- Jeg vil også tilføye at smittefaren avhenger av hvilket land kyllingen er fra. Kylling fra Norge har svært sjelden salmonella, og antall kyllinger med campylobacter er svært mye lavere i Norge enn i de aller fleste andre europeiske land, avslutter Hofshagen.

Patrice Evra bor for øyeblikket i England, men om videoen ble filmet i England er ikke kjent.

- Dere spiser gresset i hagen min

Evra har også lagt ut flere videoer på Instagram i ettertid av kylling-videoen. Videoene er lagt ut på «historien» hans på det sosiale mediet. I den ene videoen snakker han om at han ikke vet hva salmonella er for noe. I den andre og henholdsvis tredje videoen snakker Evra om veganere som har reagert på innlegget, på en nedsettende måte.

- Folkens, kos dere. Ikke være negative og kjedelige på min Instagram. Og veganere: Jeg sier ingenting når dere spiser gresset i hagen min. La kuene få noe også, de trenger å spise. Dere spiser blomster og alt. Så bare slutt å være kjedelige, sier Evra på Instagram-historien sin.

Om Evras kyllingkyss vil få noen konsekvenser i form av sykdom, gjenstår å se.

37-åringen spilte for West Ham forrige sesong, men er klubbløs for øyeblikket. Det er usikkert om franskmannen kommer til å returnere tilbake til å spille fotball på toppnivå.

Loved Patrice Evra until he just came out and said what he had to say about vegans 😐 — Stephen Gray (@stevegrayfs) November 22, 2018

WTH is wrong with Patrice Evra????? 😷🤮🤮🤮 — Miss V (@TweetsByVivian) November 22, 2018

Just seen the Patrice Evra video. Wow — Ben Sadek (@sadg01) November 22, 2018

Former France and Manchester United Patrice Evra uploaded a very weird video on Instagram.

I think he was not sober — Kiyai K. Eli (@Kiyaieli) November 22, 2018

Expect to see Patrice Evra hospitalised today with food poisoning — Steve N. (@TheMightyNews) November 22, 2018

Take it Patrice evra isn’t vegan then 🐓 — Craig mcdermott (@craigmacca96) November 22, 2018

Patrice Evra is a weird weird man — Jamie Doherty (@JamieDohertyy7) November 22, 2018

