Fellaini reddet Manchester United på overtid

Belgieren scoret helt på tampen av oppgjøret.

MANCHESTER UNITED - YOUNG BOYS 1-0

JUVENTUS - VALENCIA 1-0

Se høydepunktene fra Uniteds seier over Young Boys i videovinduet over



Det gikk mot en ny skuffende kveld på Old Trafford for Manchester United, da Young Boys så ut til å sikre ett poeng på Old Trafford. Marouane Fellaini ville det annerledes, og sikret 1-0.

Belgieren kriget inn scoringen helt på tampen av oppgjøret, og scoringen fra den høyreiste midtbanemannen er gull verdt for United: de er nå videre til åttedelsfinalen av Champions League.

Det betyr at kampen mot Valencia i neste runde ikke blir fullt så spennende som det lenge så ut. Young Boys så nemlig ut til å ryste United i store deler av oppgjøret.

I TV 2-studio uthevet de at Uniteds belgiske redningsmann hadde brukt hånda for å legge ballen til rette for seg selv:





- Det er en liten touch med hånda. Fellaini gjør en god jobb. Det er ikke tilsiktet, men han får en fordel av det, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt i studio.





Også Brede Hangeland var klar på at Fellaini hadde lagt ned ballen til seg selv med hånda:

- Hånda er i bevegelse, og han får en klar fordel. Den legges perfekt til rette der, sa Hangeland, som heller ikke trodde at Fellaini hadde lagt ballen til rette for seg selv.





Etter kampen var Mourinho veldig fornøyd med avansementet, og sin keeper David de Gea:



- Det er bra, det var en vanskelig gruppe. Å gå videre med en kamp igjen er veldig bra. Vi gjør veldig mye bra, men veldig mye skuffende. Vi bommer på mange sjanser, store sjanser på viktige tidspunkt. Dersom man scorer i et første minuttet så får man en annen kamp, sa Mourinho.

- Vi kunne måttet betale med et tap, og jeg tror David de Gea varter med kun én redning, men en helt vanvittig. Kun en redning som verdens beste keeper kan gjøre, sa Mourinho.





Mourinho passet også på å komme med et stikk til sine kritikere:







- Til de som er glad i statistikk: Jeg har vært 14 ganger i Champions League, og jeg har gått videre fra gruppespillet 14 ganger. Den ene gangen jeg ikke var i Champions League, så vant jeg Europa League, sa Mourinho på engelsk TV.







Det var hjemmelaget som hadde store deler av banespillet, men kun en helt vanvittig redning av David de Gea i den andre omgangen gjorde at kvelden ikke ble enda verre for Uniteds del.

- For en redning, det er helt vanvittig. Avslutningen skifter retning via to mann, og fortsatt så er han der, sa TV 2-kommentator Petter Myhre da redningen fra De Gea rullet over skjermen.

United burde nok uansett ha tatt ledelsen lenge før i oppgjøret, og etter fem minutter var Marcus Rashford ekstremt nære, da han lobbet ballen over keeper Von Ballmoos, samt Young Boys-målet.

Bommen fikk frem en reaksjon fra United-trener José Mourinho som fikk den engelske legenden til å tenne på alle sylindere i BT Sport sitt studio:

- Dersom jeg så min trener gjøre det der, så hadde jeg vært fly forbanna, sa Lineker under TV-sendingen, før han fulgte opp på Twitter:

Turn to the crowd and your own bench and shake your head in disgust at one of your own players, let alone a youngster. You just don’t do that as a coach. https://t.co/w1GX75yeaI — Gary Lineker (@GaryLineker) November 27, 2018









- Å snu seg til publikum og din egen benk og riste på hodet i avsky mot dine egne spillere, og i tillegg en unggutt ... du gjør ikke slik som trener, skriver Lineker.

Seieren for Manchester United, betyr at de blir værende på andreplass i sin gruppe av Champions League. De er også videre til åttedelsfinalen av denne sesongens turnering.

FULL JUBEL: José Mourinho kastet vannflasker da Fellaini fikset seieren.

I den andre kampen i gruppe H tok Juventus i mot Valencia hjemme på Allianz Stadium. Det skulle til slutt bli en kroatisk VM-helt som utgjorde forskjellen mellom de to lagene.

Mario Mandzukic scoret nemlig kampens eneste mål, og sikret at de tre poengene blir igjen i Torino hos Juventus. Dermed leder de regjerende Serie A-mesterne fortsatt gruppe H før siste gruppespillskamp.

Les mer: Lukaku slår tilbake mot kritkken: - For noe j**** tull!

Bom på bom for Rashford

Det var Manchester United som hadde full kontroll på sine sveitsiske motstandere innledningsvis på Old Trafford. Young Boys slet med å prege kampen tidlig i kampen.

En annen som slet var Marcus Rashford, som burde ha gitt United ledelsen etter fem minutter. Luke Shaws pasning fant den engelske landslagsspissen alene igjennom med keeper David von Ballmoos.

Ballen spratt ubeleielig for Rashford, og chippen over keeper viste seg å være for hard. Dermed seilet ballen godt over det sveitiske målet.

United viste frem angrepsspillet like før kvarteret spilt, og Marouane Fellaini tredde igjennom Rashford. På ny var engelskmannen lite effektiv foran mål, og Von Ballmoos avverget.

Young Boys slet vikelig med å komme seg inn i kampen, og Uniteds tette og kompakte forsvar stoppet de sveitsiske mesterne fra å mobilisere skikkelige angrep.

United vartet opp flere angrep, men slet med effektiviteten. Spesielt Rashford så ut til å ikke ha stilit inn siktet. Etter 26 minutter fant nemlig Jesse Lingard angrepskollegaen med en herlig flikk.

Fra om lag 20 meter hamret Rashford til, men på ny traff han ikke mål, da ballen suste godt utenfor Young Boys-målet.

Rashford byttet rolle, og viste seg selv som servitør fem minutter før pause. Ballen havnet til slutt hos Fred, som avsluttet godt utenfor Von Ballmoos' lengste stolpe.

Kevin Mbabu var en av få som virket giftige for Young Boys, og like før pause fant høyrebacken Roger Assale inne i boksen. Hans hælflikk var av det svake slaget, og David de Gea hadde full kontroll.

På utrolig vis fant ikke United nettmaskene i den første omgangen, og dermed kunne dommer Felix Brych sende de to lagene målløse til pause. Det stod 0-0 mellom Manchester United og Young Boys til pause.

Les mer: Tirsdagens Premier League-rykter

De Gea til unnsetning



I den andre omgangen fortsatte Mbabu å imponere fra sin høyreback-posisjon. I det 54. minutt fikk den sveitsiske landslagsspilleren hamret et skudd, som traff feil side av De Geas nettvegg.

Slik som i den første omgangen slet Rashford med å finne veien til mål. Anthony Martial spilte spissen igjennom på fem meter, men igjen skled ballen av foten til den engelske landslagsspissen.

Marouane Fellaini burde ha gitt United ledelsen like før timen spilt da Von Ballmoos feilberegnet helt, og bommet på en klarering. Belgieren hadde hele målet å sikte på, men fyrte ballen godt over mål.

Lingard fikk løsnet skudd like etter timen spilt på Old Trafford, men denne gangen fikk Von Ballmoos rettet opp noe av inntrykket, og avverget forsøket.

VANVITTIG REDNING: David de Gea vartet opp med en helt vanvittig redning mot Young Boys.

Manchester United kastet innpå Paul Pogba og Romelu Lukaku i jakten på scoring i den andre omgangen, og førstnevnte spilte frem Rashford nok en gang i det 65. minutt.

Nok en gang banken engelskmannen ballen godt utenfor Von Ballmoos' lengste stolpe.

I det 70. minutt vartet David de Gea fort opp med det som kan rangeres som hans beste redning i United-drakta. En avslutning fra Djibril Sow tok to retningsendringer, og var på vei inn i United-målet.

Kun et helt eventyrlig pantersprang av Uniteds spanske burvokter stoppet sveitserne fra å ta ledelsen på Old Trafford.

Kampen svingte voldsomt begge veier, og innbytter Christian Fassnacht testet skuddfoten ved flere anledninger. Sveitseren hadde ikke rettet inn skuddfoten, og klarte ikke å overliste De Gea.

Heller ikke Juan Mata eller Chris Smalling maktet å finne veien forbi Von Ballmoos utover i omgangen, til tross fort habile sjanser foran Young Boys-buret.

Det skulle en ny-frisert Marouane Fellaini til for å redde United. helt på tampen kranglet den belgiske kjempen ballen i mål, og sikret Manchester United 1-0.

Young Boys maktet aldri å slå helt tilbake på tampen av kampen, og dermed kunne United innkassere de tre poengene hjemme på Old Trafford.

Med Valencias tap i Torino, så er Manchester United klare for åttedelsfinalen i Champions League.

Mest sett siste uken