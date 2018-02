Fernandinho mister Arsenal-kampen

Manchester Citys Fernandinho mister torsdagens Premier League-kamp mot Arsenal etter skaden han fikk i ligacupfinalen søndag.

Manchester City vant søndagens ligacupfinale mot nettopp Arsenal søndag. Et Skår i City-gleden var at den defensive midtbanespilleren Fernandinho måtte ut med lårskade i annen omgang.

Torsdag er det nytt møte mellom de to klubbene, denne gang i kamp om poeng, men den kampen rekker ikke 32-åringen.

Skaden skal ikke være alvorlig, men ille nok til at han ikke rekker seriekampen borte mot Arsenal.

– Vi har ikke satt noen dato for når han er tilbake, men torsdagens kamp mot The Gunners kommer for tidlig for ham, sier City-manager Pep Guardiola til klubbens nettside.

Fernandinho er en viktig brikke i Guardiolas tropp. Brasilianeren har spilt hver eneste kamp for serielederne denne sesongen, samt alle mesterligakampene med unntak av en.

(©NTB)

Har du sett denne?

Mest sett siste uken