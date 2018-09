Firmino til legesjekk etter øyeskade

Roberto Firmino fikk fingeren til Jan Vertonghen langt inn i øyehulen.

Roberto Firmino scoret et av Liverpools to mål da Tottenham ble slått 2-1 på Wembley lørdag.

Et skår i gleden for fansen og Liverpool-manager Jürgen Klopp var det at den brasilianske spissen måtte forlate banen med en øyeskade et drøyt kvarter før slutt.

Fra TV-bildene var det vanskelig å fange opp hva som egentlig skjedde, men stillbilder viser at Firmino fikk fingeren til Tottenham-forsvarer Jan Verthonghen stukket godt inn i øyehulen.

So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino’s eye socket. 😵 pic.twitter.com/ytCkF3LQPx — Squawka News (@SquawkaNews) September 15, 2018

Klopp så ikke situasjonen

Klopp bekrefter etter kampen at stjernespissen skal undersøkes av klubbens leger.

- Jeg vet ikke helt, men Roberto kan ha pådratt seg en skade. Vi vet ikke nøyaktig hva for øyeblikket. Det er noe med øyet hans, sier Klopp til klubbens hjemmeside.

Liverpool-manageren hadde ikke sett situasjonen i reprise da han ble intervjuet etter kampen.

- Jeg så bare situasjonen fra 60 meter unna. Jeg har ingen anelse om hva som faktisk skjedde, men det er noe med øyet og det er helt tydelig at det ikke er behagelig for ham. Vi får se, sier Klopp.

- Makabert

Slik reagerte TV 2-programleder Jan-Henrik Børslid da han fikk se bildet av hendelsen:

- Stillbildet ser helt makabert ut. Det ser rett og slett ut som Vertonghen skal kjøre hele fingeren gjennom hodeskallen til Firmino.

Georginio Wijnaldum scoret Liverpools første mål i kampen, mens Erik Lamela reduserte for Tottenham på overtid.

