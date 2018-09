Firmino usikker til kampen mot PSG

Liverpool kan komme til å måtte klare seg uten Roberto Firmino mot Paris Saint-Germain i Champions League.

Den brasilianske angrepsspilleren skadet øyet sitt i en duell med Tottenham-spiller Jan Vertonghen i helgens Premier League oppgjør og er usikker til tirsdagens storoppgjør på Anfield, skriver The Telegraph.

Firmino deltok ikke på Liverpools trening mandag, men brasilianeren skal gjennomgå en siste fysisk test noen timer før Champions League-oppgjøret tirsdag før det blir bestemt om han skal spille eller ikke.

- Ingen gjør som Firmino



Liverpool-manager Jürgen Klopp legger ikke skjul på at et eventuelt tap av Firmino vil være merkbart.

- Ingen er uerstattelige, men det er sant at ingen gjør det Roberto gjør, sier Klopp.

Tyskeren trekker frem Firminos egenskaper til å vinne igjen ballen høyt i banen.

- Alle må forsvare seg og ganske ofte så dukker Roberto opp som en overraskelse for motstanderen. Han kommer inn bakfra og vinner igjen ballen. Det gjør ham spesiell, forklarer Liverpool-manageren.

Mulighet for Sturridge ?

Dersom Firmino ikke blir klar til tirsdagens Champions League-oppgjør kan det bety at Daniel Sturridge vil bli gitt en sjelden mulighet fra start.

Klopp trekker ikke frem Sturridge som en konkret løsning på problemet, men tyskeren er klar på at de skal ha et alternativ på plass dersom de blir tvunget til det.

- Hvis Roberto ikke er klar så må vi finne en løsning, sier Klopp.

Nye tidspunkter for Champions League-fotball



Tirsdag starter altså årets Champions League-sesong.

Nytt av året er at kampene starter på et annet tidspunkt enn hva man har vært vant med fra tidligere. Denne sesongen har UEFA bestemt at enkelte kamper skal starte klokken 18:55 og andre klokken 21:00.

Nevnte Liverpool skal i aksjon først klokken 21:00, mens blant annet Tottenham Hotspur blir å se klokken 18:55 borte mot Inter.

Oversikt over tirsdagens kamper finner du her.

