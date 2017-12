Flanagan arrestert - må møte i retten

Det skriver Liverpool Echo.

Liverpools Jon Flanagan må møte i retten etter å ha blitt arrestert i forbindelse med en hendelse før jul, skriver Liverpool Echo. Hendelsen skal ha skjedd natt til 22. desember i sentrum av Liverpool.

En talsperson for Liverpool-politiet bekrefter overfor Liverpool Echo at Flanagan ble pågrepet og siktet for vold.

24-åringen ble løslatt mot kausjon, og må møte i retten på nyåret.

- Klubben har blitt gjort kjent med en påstått hendelse med et medlem av førstelaget, sier en talsperson for Liverpool til Liverpool Echo.

Vedkommende sier videre at klubben ikke kommer til å kommentere saken ytterligere før den er avgjort.

Flanagan, som har gått gradene i Liverpool, har slitt med å spille seg inn på laget under manager Jurgen Klopps ledelse. Backen dro på lån til Burnley i 2016/17-sesongen, uten at det endte med spesielt mye spilletid.

