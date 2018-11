Formsterke Lacazette sørget for poengdeling mot Liverpool

Arsenal gav Liverpool kamp til døra.

ARSENAL - LIVERPOOL: 1-1

Liverpool så lenge ut til å trekke det lengste strået da de møtte Arsenal til storkamp på Emirates stadion lørdag kveld. James Milner så ut til å bli den store helten for bortelaget, da han dunket inn kampens første mål, midt i andre omgang.

Men Arsenal og Alexander Lacazette ville ikke gi seg uten kamp. Den formsterke franskmannen hadde blod på tann ti minutter før slutt, da han fintet ut Liverpool-keeper, Alisson Becker, ti minutter før slutt (se videoer av målene under). Dermed ble det poengdeling på The Emirates.

Slakter Liverpool-spiller

TV 2-ekspert, Simen Stamsø-Møller var tydelig imponert over Lacazette etter kampen og hyllet franskmannens prestasjoner.

- Det stinker mål av ham. Hvert eneste touch han gjør er for å score mål, sa Stamsø-Møller begeistret fra TV 2-studioet.

Stamsø-Møller var tydelig imponert over Lacazette, men det var en spiller i Liverpool-leiren han synes sviktet fullstendig ute på gressmatta.

FRAVÆRENDE: Fabinho fikk stryk-karakter av Simen Stamsø-Møller etter lørdagens kamp mot Arsenal.

- Fabinho! Han var fryktelig til tider og kom ikke inn i kampen i det hele tatt. Mange balltap og sleit veldig. Man ser grunner til at han måtte vente litt (med å få spilletide). Spilte godt mot et «ikke så bra lag», men mot et godt lag så stryker han, sa Stamsø-Møller krast etter kampen.

Leder Premier League

Med en ny kamp uten tap har Arsenal nå gått ni kamper på rad uten å tape en eneste kamp. Forrige kamp «The Gunners» tapte var mot Chelsea i den 2. runden i Premier League.

Liverpool ligger øverst på tabellen i Premier League med 27 poeng på elleve kamper. «The Reds» er fortsatt ubeseiret i den engelske ligaen denne sesongen.

Arsenal følger like etter Liverpool, da de har 23 poeng. De befinner seg for øyeblikket på en 4.-plass på tabellen.

Fyrte på alle sylindre

Mens gjestene trengte det første kvarteret til å riste av seg nervene var Arsenal påskrudd fra første minutt. Men da gjestene først startet opp, fyrte de på alle sylindre.

Etter flere sjanser til begge lag lå første ball i nettet etter 17 minutters spill, da Roberto Firmino ble spilt gjennom og lobbet ballen over Arsenal-keeper Bernd Leno og i tverrliggeren. Returen satte Sadio Mané i mål, men linjemannen markerte for offside.

Få minutter senere sto Liverpool-stopper Virgil van Dijk alene med Leno. Nederlenderen forsøkte å bredside ballen i mål, men Arsenals tyske keeper reddet forsøket. Deretter klemte Andy Robertson til fra 16 meteren, men igjen var Leno med på notene.

Etter å ha blitt herjet med av Liverpool en kort periode kom hjemmelaget til hektene og spilte seg inn i kampen igjen. Sju minutter før pause lå ball nummer to i nettet, men igjen ble det avblåst for offside. Denne gangen var det Alexandre Lacazette som var sist på ballen.

Mål nummer 50

Annen omgang fortsatte i samme elleville tempo som den første, med store sjanser og skøyhøy innsats fra begge lag.

Og med 61 minutter på klokka tok Liverpool ledelsen ved James Milner.

Sadio Mané kom i stor fart på venstresiden og la hardt inn foran feltet. Leno fikk bare dyttet ballen ut i 16-meteren der Milner kom løpende og dunket inn sitt Premier League-mål nummer 50.

Kampen fortsatte i samme spor etter målet, og åtte minutter før slutt satt den omsider også for hjemmelaget da Lacazette skrudde ballen i mål fra 16-meterens høyre kant.

Tross flere gode forsøk fra begge lag endte det 1-1 i London, og dermed fikk Arsenal-trener Unai Emery det han ønsket seg mest på sin egen bursdag: Poeng, selv om han sikkert ønsket seg tre av dem.

