Fotballegenden Glenn Hoddle sendt til sykehus etter kollaps i TV-studio

Den tidligere engelske landslagsstjernen skal antagelig ha kollapset før sending.

Glenn Hoddle ble lørdag sendt til sykehus kort tid etter at han deltok under en sending på BT Sports i England. Under BT Sports' sending bekreftet programleder at 61-åringen ble syk før de gikk på lufta.

Humphrey har siden også tatt til sosiale medier der han forklarer litt av det som skjedde før sending lørdag.

- Vår venn og kollega Glenn Hoddle ble veldig syk på BT Sport-studioet i morges. Vi er alle med deg, Glenn. Sender vår kjærlighet og styrke, skriver Humphrey på sosiale medier.

Hoddle skulle deltatt under BT Sport Score som går underveis i Premier League-runden, bekrefter Humphrey på sosiale medier.

Our friend & colleague Glenn Hoddle was taken seriously ill at the BT Sport studio this morning.



For that reason there will be no @btsportscore - but we will be live as usual for the 5.30 ko at Leicester.



Everyone of us is right with you Glenn, sending love & strength ❤️ — Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) October 27, 2018









Også Tottenham-legenden Gary Lineker har tatt til sosiale medier for å vise sin støtte til Hoddle.

Hugely worrying news that Glenn Hoddle collapsed at the BT studios earlier. Thoughts are with him and his family. Come on Glenn. — Gary Lineker (@GaryLineker) October 27, 2018

- Utrolig bekymrende nyheter om at Glenn Hoddle kollapset på BT-studioet tidligere i dag. Tankene er med ham og hans familie. Kom igjen, Glenn, skriver Lineker.

Glenn Hoddle ble 61 år på dagens dato, og kan vise til opphold i klubber som Tottenham, Monaco og Chelsea.

Som nevnt har han også trent det engelske landslaget, og hadde ansvar for «Three Lions» under VM i Frankrike i 1998. Han var sist i trenerjobb da han hadde ansvaret for Wolves mellom 2004 og 2006.

Som spiller vant Hoddle FA-cupen to ganger som Tottenha,-spiller, samt UEFA-cupen i 1984. Han spilte for England under VM i 1982 og 1986, og fikk totalt 53 landskamper.

Best wishes to Glenn Hoddle, who has been taken to hospital after falling ill before his pundit appearance on BT Sport today. Our thoughts are with you. pic.twitter.com/yiYbwnmgi2 — West Ham United (@WestHamUtd) October 27, 2018





Thoughts and prayers for Glenn Hoddle and his family after he was taken ill today. — Chris Sutton (@chris_sutton73) October 27, 2018





Our thoughts are with former Blues boss Glenn Hoddle, who has been taken seriously ill on his 61st birthday. We’re right with you, Glenn. 💙 pic.twitter.com/Ao4GCaqmFX — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 27, 2018

Mest sett siste uken