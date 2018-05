Fulham og Johansen klare for playoff-finalen på Wembley

Stefan Johansen (27) involvert da Fulham gikk videre til playoff-finalen.

FULHAM - DERBY 2-0 (2-1 sammenlagt):

Drømmen om Premier League lever for Johansen og Fulham etter at de slo Derby i playoff-semifinalen på Craven Cottage mandag kveld.

Fulham vant mandagens kamp 2-0 etter scoringer av det 17 år gamle supertalentet Ryan Sessegnon og Denis Odoi.

London-laget slo dermed tilbake og sikret seg 2-1-seier sammenlagt etter at Derby vant det første oppgjøret 1-0.

Etter mandagens kamp stormet jublende Fulham-supportere banen for å feire med sine helter.

Johansen imponerte

Seieren var fortjent ettersom Fulham leverte en god forestilling foran et engasjert hjemmepublikum på Craven Cottage.

Norske Johansen var en av de bedre spillerne på banen og var involvert i den første scoringen som kom i starten av 2. omgangen.

På glimrende vis brystet Johansen ballen videre til Sessegnon etter å ha mottatt et innlegg fra utsiden av sekstenmeteren. 17-åringen ble dermed spilt helt fri foran mål og kunne banke inn 1-0 for Fulham.

SUPERTALENT: 17 år gamle Ryan Sessegnon er spådd en fantastisk karriere. Mandag var han involvert i begge scoringene til Fulham.

Etter 66 minutter økte hjemmelaget ledelsen da Odoi headet inn et godt innlegg fra Sessegnon.

Derby forsøkte å kjempe seg tilbake i kampen, men de klarte aldri å finne veien til mål. Dermed må de belage seg på spill i Championship også neste sesong.

Aston Villa eller Middlesbrough



Fulham skal nå møte Aston Villa eller Middlesbrough til playoff-finale på Wembley 26. mai.

De to sistnevnte lagene møtes til deres andre oppgjør i playoff-semifinalen tirsdag kveld.

Aston Villa ligger for øyeblikket best an etter at Birmingham-klubben vant det første oppgjøret 1-0 borte.

Mest sett siste uken