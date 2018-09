Gary Nevilles liste skal inspirere Manchester United-juniorene til suksess

«Velg hvem du følger», er United-legendens første råd til juniorene.

I garderoben hos Manchester United-akademiet henger det et papirark, som de unge fotballspillerne med en drøm om en gang å kle på seg drakta for A-laget stadig kaster sine blikk mot.

Arket inneholder 14 råd for de unge United-talentene for hvordan de kan utvikle seg til fullmodne og profesjonelle fotballspillere.

De 14 punktene er skrevet av Manchester United-legenden Gary Neville, som selv vet hva som skal til for å fullføre veien fra akademiet til førstelaget: Neville ankom klubben som 16-åring i 1991, og allerede året etterpå fikk han sin debut for førstelaget i en UEFA-cupkamp mot Torpedo Moskva.

Det er The Times som først publiserte lista, som nå går sin seiersgang i britiske medier. De 14 punktene inneholder nøkkelfaktorene som juniorene bør ta i betraktning dersom de ønsker seg en suksessrik karriere i klubben.

PÅ VEGGEN: Lista med de 14 punktene henger på veggen i garderoben til Manchester United-akademiets spillere.

Dette er Nevilles 14 råd til de unge spillerne:

1. Velg hvem du følger.

2. Gi 100 prosent hele tiden. Du har aldri landet i Manchester United, så du må holde en høy standard hele tiden, hver dag.

3. Alltid husk på hvorfor du begynte å spille fotball - du elsket det for hva det var, ikke som et middel for å få penger, berømmelse, jenter, biler, etc.

4. Eierskap og ansvar - ta deg av dine egne saker slik at du lærer å gjøre ting på egen hånd, og ikke er avhengig av at andre gjør ting for deg: bankkontoer, pass og så videre. Ta egne beslutninger!

5. Analyser og vurder din egen prestasjon - vær din egen trener.

6. Ha en sterk arbeidsmoral - jobb hardere enn noen andre, og du vil forbigå spillere med langt mer talent enn hva du har.

7. Gi yrket ditt alt du har, og du vil ikke angre.

8. Du må ha karakter og personlighet for å spille for Manchester United, noe du kan utvikle over tid.

9. Vær en som tar risiko, for det er en annerledes form for lederskap.

10. Suksess og nederlag er to sider av samme sak, og du må følelsesmessig håndtere begge opplevelsene. Husk at enten du vinner eller taper kan du fortsatt gå ut og spise kinesisk lørdag kveld - behold perspektivet.

11. Lær mer om deg selv og om hva som fungerer for deg.

12. Ikke overlat noen ting til tilfeldighetene.

13. Det finnes forskjellige veier til toppen, og veldig få spillere går «rute én» - som (Ryan) Giggs eller (Wayne) Rooney. Utfordringen din er å finne den rette stien, for vi er alle ulike.

14. Evnen til å håndtere skader er absolutt nødvendig, og bør tilnærmes med en sterk mentalitet. Se på skader som en mulighet til å utvikle fysisk styrke, og «nullstill» tankene for de ulike utfordringene som ligger foran.

