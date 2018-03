Giggs ga Bale og lagkompisene golf-forbud

Ryan Giggs ber Gareth Bale ta grep for å unngå flere skader.

Den tidligere Manchester United-spilleren har kun vært landslagssjef for Wales i et par måneder, men de walisiske spillerne har allerede fått merket at de har fått en ny sjef.

I forbindelse med Wales' tur til Kina forrige uke, ga Giggs klar beskjed om flere nye regler spillerne må følge.

Satte ned foten



Real Madrid-stjernen Bale og noen av hans landslagskolleger hadde blant annet satt av lørdagen de hadde til rådighet i Kina til å spille en runde golf, men men da satte Giggs foten ned, skriver The Times.

Bale er kjent for å være en ivrig golf-spiller og har tidligere spilt mye sammen med landslagskollegene Wayne Hennessey og Aaron Ramsey, men denne gangen fikk de ikke lov.

Flere regler



Det er usikkert om Giggs kommer til å nekte spillerne å spille golf i fremtiden eller om han satte ned foten kun denne ene gangen fordi han ønsket at waliserne kun skulle konsentrere seg om fotball på turen til Kina.

Wales-sjefen har imidlertid innført andre regler som er ventet å være permanente. Giggs skal blant annet ha nektet spillerne å bruke caps, samtidig som han insisterer på at de kle seg bra og møte opp tidlig til lagmøter og måltider.

Ga Bale råd

I tillegg til å nekte Bale å spille golf under landslagsoppholdet, kom den tidligere United-stjernen med flere konkrete råd om grep Bale kan ta for å hjelpe ham å unngå fremtidige skadeproblemer.

Bale har de siste årene slitt mye med skader under sin tid i Real Madrid. Giggs slet selv med lignende skader i sin tid som aktiv spiller og fortalte Bale at bilen han kjører kan påvirke både hamstringen og ryggen hans.

Landslagssjefen skal ha anbefalt Bale å kun bruke én bil og tilpasse setet i bilen til sin egen kropp.

Bale er for tiden skadefri og er ventet å være disponibel for Real Madrid til deres kommende bortekamp mot Las Palmas førstkommende lørdag.

Mest sett siste uken