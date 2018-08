«Grisekamp» da Newcastle tok poeng i Cardiff

Kenedy burde vært utvist, leverte en hel omgang uten å treffe på en pasning og bommet på straffe.

CARDIFF - NEWCASTLE 0-0:

Newcastle-spiller Kenedy har nok hatt bedre dager på jobb enn han hadde da han og lagkameratene gjestet Cardiff lørdag.

Litt over 46 minutter tok det før brasilianeren, som er på utlån fra Chelsea, traff med en pasning i kampen som endte 0-0.

Ingen andre Premier League-spillere har spilt en hel omgang uten å treffe med en pasning siden Nikola Kalinic gjorde det samme for Blackburn i 2010.

I tillegg burde 22-åringen vært utvist da han sparket ned Victor Camarasa, lenge etter at ballen var borte fra duellen.

0 - Kenedy failed to complete a single pass in the first half against Cardiff City - he is the first outfield Premier League player to fail to complete a single pass in 45+ minutes of play since Nikola Kalinic against Birmingham City in March 2010. Passenger. pic.twitter.com/6EZbhRNI9B