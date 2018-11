Guardiola advarte spillerne etter kampen: - Vi kan ikke tenke slik

Pep Guardiola var fornøyd med Manchester Citys seier mot West Ham i helgen, men han hadde mye å si om det han ikke likte av laget sitt.

Pep Guardiola kom med en advarsel til spillegruppen sin etter at Manchester City knuste West Ham 0-4 på bortebane i Premier League lørdag. Etter kampen holdt den spanske manageren en pressekonferanse, hvor han forklarte til pressen hva som er den største faren i fremtiden for laget hans.

- Den største risikoen for oss er at vi begynner å tro at vi ikke kan spille bedre fotball enn det vi gjør nå, og vi kan ikke tenke slik, konstaterte den tidligere Bayern München- og Barcelona-manageren.

- Alltid sånn etter landslagspause

For selv om «The Cityzens» vant komfortabelt over West Ham på London Stadium i helgen, mente Guardiola at det var et stort forbedringspotensial i måten City spilte fotball på.

- Vi kan forbedre oss. Det så vi i dag, da vi var uheldige i flere situasjoner. De (West Ham) hadde flere store sjanser like før pause og vi fikk flere cornere mot oss enn noensinne. Vi var mindre stabile enn vanlig, på grunn av landslagspausen forrige uke. Jeg har erfart at det alltid blir slik etter at spillerne har spilte for landslaget, evaluerte Guardiola.

UTFORDRENDE: Pep Guardiola prøver alltid å utfordre spillerne sine til å gjøre det bedre.

- Viktig at han forstår det

Leroy Sané var en av City-spillerne som storspilte mot West Ham lørdag. På tross av at den unge tyskeren scoret to mål hadde Guardiola mange råd og tips, som han mente 22-åringen må følge for å utvikle seg ytterligere.

- Det er viktig at han forstår at hva han må gjøre for å få sjansen til å bli en bedre fotballspiller. Vi har aldri vært i tvil når vi har utelatt Leroy fra startoppstillingen, men jeg har heller aldri sagt at jeg tviler på talentet hans. Men han er ung og har opp- og nedturer og det er helt normalt, fortalte Guardiola til pressekorpset, før han fortsatte:

- Vi har spillere som David Silva, Vincent Kompany og Nicolas Otamendi i troppen, som har masse erfaring. De spiller sjeldent ustabilt selv om de er på det øverste nivået, fordi de har mange år med erfaring. Vi har levd de tøffe situasjonene mange ganger.

Mange mål og og målgivende på få kamper

Sané har slitt med spilletiden i Manchester City denne sesongen, men har fått vært mer på banen de siste ukene for de lyseblå. Den målfarlige mannen har scoret fem mål og har fem målgivende pasninger i Premier League, hittil i sesongen.

Statistikken ser ekstremt bra ut hvis man ser på Sanés spilletid i City i høst. Tyskeren har kun vært på banen i 593 minutter denne sesongen, som tilsvarer litt over seks Premier League-kamper. På tross av de gode prestasjonene mener Guardiola at Sané har mer å gå på og håper han og de andre ungguttene i troppen kan ta et nytt steg i fremtiden.

- Det er deres jobb å ta det neste steget. Klarer de det, så klarer de det. Men hvis de ikke makter å ta det neste steget har de et problem, avsluttet Guardiola.

Manchester City leder Premier League etter 13 spilte kamper med 35 poeng. Guardiola og hans mannskap er foreløpig ubeseiret og har elleve seire og to uavgjortresultater. Citys målstatistikk er også helt utrolig, da de har scoret 40 ganger og kun sluppet inn fem mål. Liverpool har den nest-beste målstatistikken, da de har scoret 26 mål og sluppet inn fem.

