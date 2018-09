Guardiola forbannet på egne spillere

Manchester City-manager Pep Guardiola (47) likte ikke det han så av sine egne spillere.

De lyseblå fra Manchester vant lørdag overbevisende 3-0 hjemme mot Fulham og er nå kun to poeng bak tabelltoppen, men lagets spanske manager er på ingen måte fornøyd.

Guardiola forteller nemlig nå at han er forbannet på sitt eget lag.

Daily Mail skriver at City-manageren raste da han snakket om spillernes prestasjoner i Fulham-kampen.

- Jeg er sint. Jeg er frustrert over spillerne mine og det vet de, sier Guardiola til The Guardian.

- Mange feil



For til tross for 3-0-seier mot Fulham, mener Guardiola at han må forvente enda mer av sine egne spillere. City-manageren forklarer at spillerne gjorde alt for mange enkle feil i pasningsspillet i helgens Premier League-oppgjør.

- Vi har snakket om dette mange ganger, om mål, målgivende pasninger og dribling. En feil spiller ingen rolle, men kontroller ballen og sentre den på en enkel måte, forteller Guardiola.

Han mener han så mange feil mot Fulham.

- Det er også derfor jeg skal vise dem at vi kan bli bedre, sier Guardiola.

47-åringen er i det minste glad for at spillerne føler det samme.

- De er kanskje enda mer forbannet enn meg, forteller City-sjefen.

Tittelkamp mot Liverpool?

Reaksjonen til Guardiola vekker oppsikt i England, men spanjolen er fullstendig klar over at han må kreve perfeksjon fra sine egne spillere skal de klare å forsvare ligatittelen.

Manchester City vant Premier League overlegent forrige sesong, men blant annet Liverpool og Chelsea ser enda sterkere ut denne sesongen.

Lørdag vant Jürgen Klopps menn 2-1 borte mot Tottenham på Wembley, mens Chelsea knuste Cardiff 4-1 på Stamford Bridge.

Guardiola erkjenner at spesielt Liverpool er en reell tittelutfordrer.

- Liverpool er virkelig et sterkt lag. Det er fint å ha utfordrere og muligheten til å forsøke å slå dem, forteller Guardiola.

